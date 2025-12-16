رئيس غزل المحلة: لا يصح أن يعتمد نادٍ بحجم الزمالك على التبرعات

أكد وليد خليل رئيس نادي غزل المحلة، أن نادي الزمالك يفتقد إلى التخطيط من مجالس الإدارات

وقال خليل في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون : لا يصح أن يعتمد نادي كبير مثل الزمالك على جمع التبرعات من محبيه

وأضاف: نادي الزمالك بكل وضوح يفتقد إلى التخطيط سواء من المجلس الحالي أو المجالس السابقة .

وتابع: أنا متفائل لكابتن حسام حسن في أمم إفريقيا أنه يعمل حاجة.

وواصل: قعدت مع دكتور اشرف صبحي عشان اعمل مدرسه رياضيه خاصه لغزل المحله عشان نطور المواهب ونكتشفهم.

وأكمل: هنعمل فرع في نادي غزل المحلة قريب جدا هتكون في القاهرة وقريب هنشوف غزل المحلة بينافس وهيكون في المراكز الأربعة.