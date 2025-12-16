قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الهلال الأحمر يعزز دعم غزة بإمدادات شتوية وغذائية وطبية عبر قافلة «زاد العزة» الـ95
سؤال برلمانى حول المخالفات الصارخة في منظومة وساطة تشغيل العمالة
كيلو البانيه بـ180 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
الحق اشتري.. مفاجأة بسعر الذهب ورسالة من الشعبة للمواطنين
مصر ونيجيريا الأبرز.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة
في ذكرى رحيل ماجدة الخطيب.. الوجه الفني البارز في السينما والدراما المصرية
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر
ذكرى رحيل المخرج نادر جلال.. رائد ومبدع حمل راية الإخراج جيلاً بعد جيل
نقيب الفلاحين يكشف أسباب انخفاض محصول الطماطم في مصر
قالت عليا فاشلة.. تفاصيل مثيرة في اتهام فريال يوسف لـ نادية الجندي بالتشهير
محدش يخاف.. القصة الكاملة بخصوص زيادة الإصابات بفيروس H1N1
وزير الخارجية يؤكد ضرورة تهيئة الظروف لاستمرار التعاون بين إيران والوكالة الدولية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
للتوصل لاتفاق.. وزير الخارجية يبحث الملف النووي الإيراني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

بدر عبد العاطي
بدر عبد العاطي
محمود نوفل

بحث الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج ورافائيل جروسى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ، سبل تعزيز التعاون بين مصر والوكالة وتطورات الملف النووي الإيراني. 

جاء ذلك في إتصال هاتفي بين الجانبين ، حيث شدد الوزير عبد العاطي خلال الاتصال الحرص على استمرار التنسيق والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ووفق البيان الصادر عن وزارة الخارجية، فقد أشاد عبد العاطي بالدور المحوري الذي تضطلع به الوكالة في إطار نظام التحقق بموجب معاهدة منع الانتشار النووي.


كما تناول الاتصال الملف النووي الإيراني، حيث أكد الوزير عبد العاطي أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى بناء الثقة وتهيئة الظروف اللازمة لاستمرار التعاون بين ايران والوكالة، بما يتيح فرصة حقيقية للتوصل لحلول دبلوماسية واستئناف الحوار والتوصل إلى اتفاق شامل للملف النووي الإيراني يأخذ في الاعتبار مصالح جميع الأطراف، ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.

