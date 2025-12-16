للتوصل لاتفاق.. وزير الخارجية يبحث الملف النووي الإيراني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

بحث الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج ورافائيل جروسى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ، سبل تعزيز التعاون بين مصر والوكالة وتطورات الملف النووي الإيراني.

جاء ذلك في إتصال هاتفي بين الجانبين ، حيث شدد الوزير عبد العاطي خلال الاتصال الحرص على استمرار التنسيق والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ووفق البيان الصادر عن وزارة الخارجية، فقد أشاد عبد العاطي بالدور المحوري الذي تضطلع به الوكالة في إطار نظام التحقق بموجب معاهدة منع الانتشار النووي.



كما تناول الاتصال الملف النووي الإيراني، حيث أكد الوزير عبد العاطي أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى بناء الثقة وتهيئة الظروف اللازمة لاستمرار التعاون بين ايران والوكالة، بما يتيح فرصة حقيقية للتوصل لحلول دبلوماسية واستئناف الحوار والتوصل إلى اتفاق شامل للملف النووي الإيراني يأخذ في الاعتبار مصالح جميع الأطراف، ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.