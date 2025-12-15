قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ الجيزة يشهد انطلاق النسخة التاسعة من مؤتمر الأهرام السنوي للطاقة
طب شرعي وكلبشات .. تطورات قتل شاب شقيقته خنقا بسبب علاقة حرام بالعمرانية
في تصريح لـ صدى البلد: وزير الكهرباء يكشف حقيقة زيادة الأسعار
أمين عام مكتب الإفتاء بسلطنة عمان: الفتوى بيان لما جاء به الإسلام من عدلٍ ورحمة
أسعار شرائح الكهرباء.. مفاجأة سارة من الحكومة للمصريين| تفاصيل
ما هو سر غياب عادل إمام عن حضور جنازة شقيقته .. هل الزعيم مريض؟
ملك الأردن: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل
حملت من طليقها.. كواليس خنق شاب لشقيقته بالعمرانية
خبير لغة جسد يُفجر مفاجأة مدوية بشأن مستقبل صلاح مع ليفربول
بعد أزمة أرض أكتوبر.. أحمد سليمان: حاسبونا إن اخطأنا واتركوا الكيان
رئيس الوزراء يستعرض الرؤية المستقبلية للسياسات والحوافز الاستثمارية في قطاعات الدولة
بالدوحة.. رئيس صندوق التنمية الحضرية يستعرض التجربة المصرية في تطوير المناطق غير الآمنة
منصة جامعة.. بدر عبد العاطي يعرب عن تقدير مصر لدور البرلمان العربي

الديب أبوعلي

التقى محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، اليوم، معالي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وذلك بمقر قصر التحرير بالقاهرة.

وخلال اللقاء، ثمَّن رئيس البرلمان العربي الجهود الحثيثة التي تقوم بها جمهورية مصر العربية تحت قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة العربية، مشيدًا بشكل خاص بجهودها المخلصة في دعم القضية الفلسطينية على كافة المستويات.

وأضاف رئيس البرلمان العربي في هذا السياق أن مؤتمر شرم الشيخ الذي جمع قادة دول العالم لم يكن فقط نقطة تحول في وقف نزيف الدم ووضع حد لمعاناة أشقائنا في فلسطين، ولكنه كان فخرًا للعرب جميعًا، وتأكيدًا للعالم أجمع أن مصر وما تحظى به من عراقة وتاريخ ستظل قلب العروبة النابض، ونقطة ارتكاز رئيسية لأمن واستقرار المنطقة والعالم أجمع.

توظيف دور الدبلوماسية البرلمانية

وأعرب "اليماحي" عن الشكر والتقدير للدولة المصرية بكافة مؤسساتها لما تقدمه من دعم دائم للبرلمان العربي وتقديم كافة التسهيلات اللازمة للقيام بدوره على أكمل وجه، مشددًا على حرص البرلمان العربي على توظيف دور الدبلوماسية البرلمانية في خدمة مصالح الشعب العربي والدفاع عن قضاياه العادلة، وبما يحقق التكامل المنشود مع الدبلوماسية الرسمية العربية في هذا الشأن.

ومن جانبه أكد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء تقدير مصر للدور الذي يضطلع به البرلمان العربي باعتباره منصة جامعة للتعبير عن تطلعات الشعوب العربية، وعنصرًا داعمًا لتعزيز المواقف العربية المشتركة، مشيرًا إلى أهمية دور البرلمان العربي في تكريس حضور عربي فاعل ومتوازن على الساحة الدولية.

وشدد وزير الخارجية المصري على دعم مصر الكامل للجهود الرامية إلى تطوير آليات عمل البرلمان العربي، والارتقاء بأدائه المؤسسي، بما يعزز قدرته على مواكبة المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة، ويسهم في توحيد الرؤى البرلمانية العربية إزاء القضايا السياسية والاقتصادية والتنموية، معربًا عن حرص مصر على استمرار التشاور والتنسيق مع رئاسة البرلمان العربي خلال المرحلة المقبلة، انطلاقًا من القناعة بأهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الدبلوماسية البرلمانية في دعم العمل العربي المشترك وتعزيز المصالح العربية الجماعية.

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 15-12-2025 في مصر

أسعار الدواجن

تراجع جديد للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط؟.. الإفتاء توضح

أمطار

أمطار غزيرة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين |فيديو

أرض أكتوبر

مفاجآت قانونية في ملف أرض الزمالك بأكتوبر

أسعار الذهب اليوم الاثنين

ارتفاع مفاجئ في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 وصل كام؟

اشرف روقا

روقا عن معاناة الزمالك: كنا بنلم ازايز الميه في الفندق عشان مفيش فلوس

المستشار محمد الحمصاني

لا إضرار بالسكان ومصادر رزقهم.. الحكومة تعلن خطة تطوير منشأة ناصر

شوبير

أحمد شوبير لمجلس الزمالك: آن الأوان للجلوس مع أنفسكم جلسة صريحة

ليوناردو جارديم

رحيل ليوناردو جارديم عن تدريب كروزيرو البرازيلي رسميا

صلاح

مدافع زيمبابوي يتحدى صلاح قبل مواجهة منتخب مصر في أمم إفريقيا

رسمياً.. هل رأس السنة 2026 إجازة رسمية؟

الشرقية تختتم استعداداتها لانطلاق ماراثون جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب

إنجاز عالمي.. مصر سادس دولة تحقق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما

السبب الحقيقي وراء استدعاء ملايين المحركات هذا العام

أحمد الأحمد

بطل أستراليا المسلم.. أحمد الأحمد تصدى لهجوم سيدني

المتهمين

الزباين واقفين طوابير.. القبض على تاجرى مخدرات بالجيزة

وفاة شقيقته إيمان إمام

الحزن يخيم على عائلة الزعيم.. وداعا إيمان إمام‎

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 2

