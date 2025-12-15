منصة جامعة.. بدر عبد العاطي يعرب عن تقدير مصر لدور البرلمان العربي

التقى محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، اليوم، معالي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وذلك بمقر قصر التحرير بالقاهرة.

وخلال اللقاء، ثمَّن رئيس البرلمان العربي الجهود الحثيثة التي تقوم بها جمهورية مصر العربية تحت قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة العربية، مشيدًا بشكل خاص بجهودها المخلصة في دعم القضية الفلسطينية على كافة المستويات.

وأضاف رئيس البرلمان العربي في هذا السياق أن مؤتمر شرم الشيخ الذي جمع قادة دول العالم لم يكن فقط نقطة تحول في وقف نزيف الدم ووضع حد لمعاناة أشقائنا في فلسطين، ولكنه كان فخرًا للعرب جميعًا، وتأكيدًا للعالم أجمع أن مصر وما تحظى به من عراقة وتاريخ ستظل قلب العروبة النابض، ونقطة ارتكاز رئيسية لأمن واستقرار المنطقة والعالم أجمع.

توظيف دور الدبلوماسية البرلمانية

وأعرب "اليماحي" عن الشكر والتقدير للدولة المصرية بكافة مؤسساتها لما تقدمه من دعم دائم للبرلمان العربي وتقديم كافة التسهيلات اللازمة للقيام بدوره على أكمل وجه، مشددًا على حرص البرلمان العربي على توظيف دور الدبلوماسية البرلمانية في خدمة مصالح الشعب العربي والدفاع عن قضاياه العادلة، وبما يحقق التكامل المنشود مع الدبلوماسية الرسمية العربية في هذا الشأن.

ومن جانبه أكد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء تقدير مصر للدور الذي يضطلع به البرلمان العربي باعتباره منصة جامعة للتعبير عن تطلعات الشعوب العربية، وعنصرًا داعمًا لتعزيز المواقف العربية المشتركة، مشيرًا إلى أهمية دور البرلمان العربي في تكريس حضور عربي فاعل ومتوازن على الساحة الدولية.

وشدد وزير الخارجية المصري على دعم مصر الكامل للجهود الرامية إلى تطوير آليات عمل البرلمان العربي، والارتقاء بأدائه المؤسسي، بما يعزز قدرته على مواكبة المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة، ويسهم في توحيد الرؤى البرلمانية العربية إزاء القضايا السياسية والاقتصادية والتنموية، معربًا عن حرص مصر على استمرار التشاور والتنسيق مع رئاسة البرلمان العربي خلال المرحلة المقبلة، انطلاقًا من القناعة بأهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الدبلوماسية البرلمانية في دعم العمل العربي المشترك وتعزيز المصالح العربية الجماعية.