أسعار شرائح الكهرباء.. مفاجأة سارة من الحكومة للمصريين| تفاصيل

أسعار شرائح الكهرباء.. سؤال يتردد بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وجاء الرد حاسما من الكهرباء بأنه لا زيادة في الأسعار .

لا تغيير في أسعار الكهرباء

قال منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الفيديو المنتشر حول تغيير عدادات الكهرباء مجرد شائعة وغير صحيح.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية، أننا نعمل على تحسين جودة الخدمة في قطاع الكهرباء تتفق مع حجم الاستثمار الكبير الذي ضخته الدولة في الكهرباء والذي بلغ حوالي 2 تريليون جنيه.

وأشار أن هناك 361 ألف نقطة شحن عدادات الكهرباء على مستوى الجمهورية، ولو حدث مشكلة في نقطة ستجد نقطة بديلة مجاورة لها، كما أن هناك 500 مركز خدمة عملاء منتشر على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن شرائح استهلاك الكهرباء ليس فيها أي تغيير ، وفقا لما صرح به رئيس الوزراء مسبقا بأنه لا تغيير في أسعار الكهرباء.

منظومة طموحة محدثة للطاقة

أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم بناء الاستراتيجية الوطنية الطموحة المحدثة للطاقة، بالتعاون والشراكة مع وزارة البترول، لإدارة واستثمار وتعظيم العوائد من الأصول والموارد بفضل الدعم الدائم، والمتابعة المستمرة، من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمستجدات مزيج الطاقة النظيفة والأكثر استدامة، وفي إطار رؤية الدولة بأن الطاقة ركيزة أساسية للتنمية المستدامة ومشروعات التنمية الزراعية والصناعية والعمرانية، وأحد أهم دعائم الجمهورية الجديدة،

وأضاف: تم قطع شوطاً كبيراً للوصول بالطاقة النظيفة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2030، و65% عام 2040، بمشروعات يجري تنفيذها بالفعل، وأخرى تم التعاقد عليها، من خلال التعاون والشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

وأشار إلى إضافة قدرات توليد بحوالي 32 جيجاوات، وبناء عدد 25 محطة محولات بسعة 42.37 ألف ميجافولت أمبير، وفي شبكة النقل، تم مد خطوط بطول 5610 كم، وبأطوال 194 ألف كم بشبكة التوزيع، لننتقل فيما يمكن أن نسميه "لا وقت" من عجز 6 الاف ميجاوات، إلى احتياطي وفائض بما يقارب 20 ألف ميجاوات، كقدرات توليد، بإجمالي تكلفة وحجم إنفاق بلغ 2 تريليون جنيه.

وقال عصمت في كلمة التي ألقاها نائباً عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر “مزيج الطاقة.. فرص الاستثمار ومستقبل التنمية ”الذى تنظمه مؤسسة الأهرام، إنه يتم تنفيذ خطة تطوير، وتحديث، وتقوية الشبكة الموحدة، وتحسين معدلات الأداء للشركات، والتشغيل الاقتصادي، وخفض استهلاك الوقود، وتغيير أنماط التشغيل، حيث تم الاعتماد على الطاقات المتجددة، ، موضحا إدخال أنظمة التخزين بالبطاريات للمرة الأولى في تاريخ الشبكة الكهربائية في مصر، والعمل على مشروعات الضخ وتخزين المياه، واستخدام التكنولوجيا الحديثة لخفض الفقد الفني والتجاري، وحصر الأصول والعمل على استغلالها، وتوطين صناعة المهمات الكهربائية

ربط كهربائي مع السعودية

وأشار إلى الانتهاء من المرحلة الأولى في مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، والعمل على مشروعات الربط مع أوروبا، وتطبيق برامج تدريبية لتنمية المهارات، وبناء القدرات للعاملين إضافة إلى تدعيم وتفعيل دور هيئة المواد النووية، وهيئات الطاقة الذرية، والطاقة الجديدة والمتجددة، وهيئة المحطات النووية ومحطة الضبعة، والحرص على إنشاء جهاز الإشراف على مشروعات المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

وأصدرت الشركة القابضة لكهرباء مصر بيانًا رسميًا للرد على ما أُثير مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن شكاوى تتعلق بصعوبة شحن كارت الكهرباء عبر بعض وسائل الدفع الإلكتروني، ومزاعم أخرى عن تغيير العدادات وتحميل المواطنين تكاليف باهظة، فضلًا عن الحديث عن زيادات جديدة في أسعار شرائح الكهرباء.

وأكدت الشركة، عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيس بوك»، أن جميع هذه الادعاءات غير صحيحة جملة وتفصيلًا، موضحةً عددًا من الحقائق المهمة للرأي العام.

انتشار واسع لمنافذ شحن كروت الكهرباء



واضافت أنه لا توجد أي مشكلات تعوق شحن عدادات الكهرباء مسبقة الدفع، مؤكدة تعاقدها مع شبكة كبيرة ومتنوعة من منافذ الشحن الإلكتروني لتسهيل الخدمة على المواطنين في جميع المحافظات.

وتشمل هذه المنافذ:

شركة دلتا للأنظمة الإلكترونية، التي تعمل من خلال أكثر من 15 جهة شحن مثل البريد، ومصاري، وBee، وأمان، وغيرها، بإجمالي يزيد على 280 ألف نقطة شحن.

شركة فوري دهب، التي تتيح ما يزيد على 80 ألف نقطة شحن منتشرة على مستوى الجمهورية.

التطبيقات الإلكترونية، ومنها تطبيقا My Fawry وسهل.

مراكز شركات توزيع الكهرباء، حيث يتوافر أكثر من 1000 مركز شحن تابع للشركات نفسها.