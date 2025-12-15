قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ الجيزة يشهد انطلاق النسخة التاسعة من مؤتمر الأهرام السنوي للطاقة
طب شرعي وكلبشات .. تطورات قتل شاب شقيقته خنقا بسبب علاقة حرام بالعمرانية
في تصريح لـ صدى البلد: وزير الكهرباء يكشف حقيقة زيادة الأسعار
أمين عام مكتب الإفتاء بسلطنة عمان: الفتوى بيان لما جاء به الإسلام من عدلٍ ورحمة
أسعار شرائح الكهرباء.. مفاجأة سارة من الحكومة للمصريين| تفاصيل
ما هو سر غياب عادل إمام عن حضور جنازة شقيقته .. هل الزعيم مريض؟
ملك الأردن: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل
حملت من طليقها.. كواليس خنق شاب لشقيقته بالعمرانية
خبير لغة جسد يُفجر مفاجأة مدوية بشأن مستقبل صلاح مع ليفربول
بعد أزمة أرض أكتوبر.. أحمد سليمان: حاسبونا إن اخطأنا واتركوا الكيان
رئيس الوزراء يستعرض الرؤية المستقبلية للسياسات والحوافز الاستثمارية في قطاعات الدولة
بالدوحة.. رئيس صندوق التنمية الحضرية يستعرض التجربة المصرية في تطوير المناطق غير الآمنة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسعار شرائح الكهرباء.. مفاجأة سارة من الحكومة للمصريين| تفاصيل

الكهرباء
الكهرباء
هاني حسين

أسعار شرائح الكهرباء.. سؤال يتردد بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وجاء الرد حاسما من الكهرباء بأنه لا زيادة في الأسعار .

لا تغيير في أسعار الكهرباء 

قال منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الفيديو المنتشر حول تغيير عدادات الكهرباء مجرد شائعة وغير صحيح.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية، أننا نعمل على تحسين جودة الخدمة في قطاع الكهرباء تتفق مع حجم الاستثمار الكبير الذي ضخته الدولة في الكهرباء والذي بلغ حوالي 2 تريليون جنيه.

وأشار أن هناك 361 ألف نقطة شحن عدادات الكهرباء على مستوى الجمهورية، ولو حدث مشكلة في نقطة ستجد نقطة بديلة مجاورة لها، كما أن هناك 500 مركز خدمة عملاء منتشر على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن شرائح استهلاك الكهرباء ليس فيها أي تغيير ، وفقا لما صرح به رئيس الوزراء مسبقا بأنه لا تغيير في أسعار الكهرباء.

منظومة طموحة محدثة للطاقة 

أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم بناء الاستراتيجية الوطنية الطموحة المحدثة للطاقة، بالتعاون والشراكة مع وزارة البترول، لإدارة واستثمار وتعظيم العوائد من الأصول والموارد بفضل الدعم الدائم، والمتابعة المستمرة، من  الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمستجدات مزيج الطاقة النظيفة والأكثر استدامة، وفي إطار رؤية الدولة بأن الطاقة ركيزة أساسية للتنمية المستدامة ومشروعات التنمية الزراعية والصناعية والعمرانية، وأحد أهم دعائم الجمهورية الجديدة،

وأضاف: تم قطع شوطاً كبيراً للوصول بالطاقة النظيفة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2030، و65% عام 2040، بمشروعات يجري تنفيذها بالفعل، وأخرى تم التعاقد عليها، من خلال التعاون والشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

وأشار إلى إضافة قدرات توليد بحوالي 32 جيجاوات، وبناء عدد 25 محطة محولات بسعة 42.37 ألف ميجافولت أمبير، وفي شبكة النقل، تم مد خطوط بطول 5610 كم، وبأطوال 194 ألف كم بشبكة التوزيع، لننتقل فيما يمكن أن نسميه "لا وقت" من عجز 6 الاف ميجاوات، إلى احتياطي وفائض بما يقارب 20 ألف ميجاوات، كقدرات توليد، بإجمالي تكلفة وحجم إنفاق بلغ 2 تريليون جنيه.

وقال عصمت في كلمة التي ألقاها نائباً عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر “مزيج الطاقة.. فرص الاستثمار ومستقبل التنمية ”الذى تنظمه مؤسسة الأهرام، إنه يتم تنفيذ خطة تطوير، وتحديث، وتقوية الشبكة الموحدة، وتحسين معدلات الأداء للشركات، والتشغيل الاقتصادي، وخفض استهلاك الوقود، وتغيير أنماط التشغيل، حيث تم الاعتماد على الطاقات المتجددة، ، موضحا إدخال أنظمة التخزين بالبطاريات للمرة الأولى في تاريخ الشبكة الكهربائية في مصر، والعمل على مشروعات الضخ وتخزين المياه، واستخدام التكنولوجيا الحديثة لخفض الفقد الفني والتجاري، وحصر الأصول والعمل على استغلالها، وتوطين صناعة المهمات الكهربائية

ربط كهربائي مع السعودية 

وأشار إلى الانتهاء من المرحلة الأولى في مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، والعمل على مشروعات الربط مع أوروبا، وتطبيق برامج تدريبية لتنمية المهارات، وبناء القدرات للعاملين إضافة إلى تدعيم وتفعيل دور هيئة المواد النووية، وهيئات الطاقة الذرية، والطاقة الجديدة والمتجددة، وهيئة المحطات النووية ومحطة الضبعة، والحرص على إنشاء جهاز الإشراف على مشروعات المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

وأصدرت الشركة القابضة لكهرباء مصر بيانًا رسميًا للرد على ما أُثير مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن شكاوى تتعلق بصعوبة شحن كارت الكهرباء عبر بعض وسائل الدفع الإلكتروني، ومزاعم أخرى عن تغيير العدادات وتحميل المواطنين تكاليف باهظة، فضلًا عن الحديث عن زيادات جديدة في أسعار شرائح الكهرباء.

وأكدت الشركة، عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيس بوك»، أن جميع هذه الادعاءات غير صحيحة جملة وتفصيلًا، موضحةً عددًا من الحقائق المهمة للرأي العام.

انتشار واسع لمنافذ شحن كروت الكهرباء


واضافت أنه لا توجد أي مشكلات تعوق شحن عدادات الكهرباء مسبقة الدفع، مؤكدة تعاقدها مع شبكة كبيرة ومتنوعة من منافذ الشحن الإلكتروني لتسهيل الخدمة على المواطنين في جميع المحافظات.

وتشمل هذه المنافذ:

شركة دلتا للأنظمة الإلكترونية، التي تعمل من خلال أكثر من 15 جهة شحن مثل البريد، ومصاري، وBee، وأمان، وغيرها، بإجمالي يزيد على 280 ألف نقطة شحن.
شركة فوري دهب، التي تتيح ما يزيد على 80 ألف نقطة شحن منتشرة على مستوى الجمهورية.
التطبيقات الإلكترونية، ومنها تطبيقا My Fawry وسهل.
مراكز شركات توزيع الكهرباء، حيث يتوافر أكثر من 1000 مركز شحن تابع للشركات نفسها.

الكهرباء اخبار التوك شو أسعار الكهرباء شرائح الكهرباء العدادات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 15-12-2025 في مصر

أسعار الدواجن

تراجع جديد للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط؟.. الإفتاء توضح

أمطار

أمطار غزيرة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين |فيديو

أرض أكتوبر

مفاجآت قانونية في ملف أرض الزمالك بأكتوبر

أسعار الذهب اليوم الاثنين

ارتفاع مفاجئ في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 وصل كام؟

اشرف روقا

روقا عن معاناة الزمالك: كنا بنلم ازايز الميه في الفندق عشان مفيش فلوس

المستشار محمد الحمصاني

لا إضرار بالسكان ومصادر رزقهم.. الحكومة تعلن خطة تطوير منشأة ناصر

ترشيحاتنا

رأس السنة

خطوات ذكية لترتيب المنزل دون مجهود قبل رأس السنة

البانية

تحذير.. انتبهي للفراخ البيضاء والبانيه قبل الشراء

مؤتمر صحفى

مبادرة وطنية لتعزيز الوعي الصحي لدى الحوامل.. تفاصيل

بالصور

رسمياً.. هل رأس السنة 2026 إجازة رسمية؟

إجازة رأس السنة 2026
إجازة رأس السنة 2026
إجازة رأس السنة 2026

الشرقية تختتم استعداداتها لانطلاق ماراثون جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب

المقار الانتخابية
المقار الانتخابية
المقار الانتخابية

إنجاز عالمي.. مصر سادس دولة تحقق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما

حصول سلاسل إمداد البلازما المتكاملة التابعة لجريفولز إيجيبت على إعتماد الوكالة الأوروبية للأدوية
حصول سلاسل إمداد البلازما المتكاملة التابعة لجريفولز إيجيبت على إعتماد الوكالة الأوروبية للأدوية
حصول سلاسل إمداد البلازما المتكاملة التابعة لجريفولز إيجيبت على إعتماد الوكالة الأوروبية للأدوية

السبب الحقيقي وراء استدعاء ملايين المحركات هذا العام

استدعاء سيارات
استدعاء سيارات
استدعاء سيارات

فيديو

أحمد الأحمد

بطل أستراليا المسلم.. أحمد الأحمد تصدى لهجوم سيدني

المتهمين

الزباين واقفين طوابير.. القبض على تاجرى مخدرات بالجيزة

وفاة شقيقته إيمان إمام

الحزن يخيم على عائلة الزعيم.. وداعا إيمان إمام‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 2

المزيد