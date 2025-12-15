قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

بعد تحذيرات الكهرباء.. رئيس طاقة النواب: تحويل كل العدادات القديمة إلى مسبوقة الدفع خلال 4 سنوات

عداد الكهرباء
عداد الكهرباء
معتز الخصوصي

حذرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أصحاب عداد الكهرباء القديم من التأخر فى دفع فاتورة الكهرباء، وإلا سيتم دفع غرامة 7%من قيمة الفاتورة، وإذا تأخر شهرا آخر سيتم رفع العداد وتركيب عداد كهرباء مسبق الدفع، موضحة أن عدد العدادات القديمة وصل إلى 42 مليون عداد منهم 4.5 مليون عداد معطل سيتم تغييرها بالفعل.

تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم


طبقا لإصدار فاتورة كهرباء نوفمبر فباقى يومين على آخر موعد لتحصيل فاتورة الكهرباء، قبل رفع العداد لمن لم يسدد فاتورة الكهرباء .

كان جهاز مرفق الكهرباء قد نشر على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك أن من شروط فسخ التعاقد ورفع عداد الكهرباء هو امتناع المشترك عن دفع فاتورة الكهرباء بعد شهر من مطالبته بالسداد ، أى بعد عدم سداد فاتورتين للكهرباء .

ومن جانبه قال طلعت السويدي ، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أنه في عام 2016 كنا اتخذنا قرار مع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء السابق بأنه سيتم تحويل العدادات القديمة بالكامل إلى العدادت الذكية مسبوقة الدفع على مدار 5 سنوات ، ولكن بسبب عدد العدادات الكبيرة الموجودة في مصر لم نستطيع الانتهاء من تحويل كل العدادات ، كما أنه لايوجد ما يسمى عداد قديم وجديد ، ولكن هذه العداد كان قديم مثل أي تكنولوجيا في العالم ، ولكن أصبح الآن مع وجوج العدادات الذكية مسبوقة الدفع لم يعد هناك ما يسمى كشاف أو محصل.

وأضاف السويدي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": كما أنه أصبح الآن هناك سيستم موجود للدولة بالكامل وللمواطن ، يستطيع من خلال دفع فاتورة الكهرباء للعداد ، ولكن عداد الكهرباء القديم يعمل من خلال تروس وهو سيستم قديم ، لا يمكن الحصول على بياناته إلا من خلال محصل كهرباء يقوم بقراءته ، ولكن العدادات الذكية مسبوقة الدفع يستطيع المواطن أن يدفع الفاتورة ويقرأ العداد ومراقبة كل شيىء من خلاله ، وبالتالي فإن هذا تطور طبيعي للحياة ، وبالتالي فمن الطبيعي أن كل العدادات القديمة التي تعمل بطريقة الترس القديم سيتم إلغاءها وتحويلها إلى العدادات الذكية مسبوقة الدفع.

واختتم رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب: كما أنني أرى أنه خلال الـ 4 سنوات القادمة سيتم تحويل كل العدادات القديمة في مصر إلى العدادات الذكية مسبوقة الدفع.

