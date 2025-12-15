متفوقا على روني.. محمد صلاح يحتفل برقم قياسي في الدوري الإنجليزي

احتفل محمد صلاح نجم فريق ليفربول بصدارته لجدول ترتيب الأكثر مساهمة مع نادي واحد في الدوري الإنجليزي .

ووصل محمد صلاح بعد صناعة هدف في فوز ليفربول أمام برايتون بنتيجة هدفين دون رد ليصل للمساهمة رقم 277 في مشواره مع ليفربول.

وتجاوز محمد صلاح الرقم المسجل باسم روني مع مانشستر يونايتد صاحب ال276 مساهمة.

ونشر محمد صلاح إحصائية الأكثر مساهمة في الدوري الإنجليزي

مباراة ليفربول وبرايتون

شهدت المباراة دخول محمد صلاح بديلا في الدقيقة 26، عقب إصابة جو غوميز، ليقابل ظهوره بتصفيق حار وهتافات مدوية من جماهير «أنفيلد»، في مشهد عكس المكانة الكبيرة التي يحظى بها الفرعون المصري، خاصة بعد غيابه عن المواجهة السابقة على خلفية أزمته الأخيرة مع المدير الفني آرني سلوت.

بصمة فورية وصناعة الهدف الحاسم

لم يحتاج صلاح سوى دقائق قليلة لفرض حضوره، بعدما صنع الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 60، عبر ركلة ركنية متقنة حولها الفرنسي هوغو إيكيتيكي برأسية قوية إلى الشباك، ليؤكد النجم المصري قيمته الفنية وقدرته على الحسم في اللحظات الصعبة.

واكتسبت مباراة برايتون طابعا خاصا، كونها الأخيرة لمحمد صلاح بقميص ليفربول قبل التوجه لتمثيل منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب، وسط تكهنات حول مستقبل اللاعب بعد تصريحاته الأخيرة التي ألمح خلالها إلى توتر علاقته بالجهاز الفني.