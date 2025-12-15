الأمور غير واضحة ..جلسة مرتقبة لحسم مصير محمد صلاح مع ليفربول

سلطت تقارير صحفية بريطانية الضوء على تطورات موقف النجم المصري محمد صلاح داخل نادي ليفربول، عقب الجدل الذي أثير مؤخرًا بسبب تصريحاته بشأن شعوره بعدم التقدير، وما تبعه من تغير ملحوظ في علاقته مع الجهاز الفني للفريق.

وشهدت الفترة الماضية قرار الهولندي آرني سلوت، المدير الفني للريدز، باستبعاد محمد صلاح من قائمة مواجهة إنتر ميلان كإجراء تأديبي، قبل أن يعود اللاعب للمشاركة في المباراة التالية أمام برايتون، ثم يغادر صفوف الفريق للانضمام إلى معسكر منتخب مصر استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «ذا أثلتيك» البريطانية، توصلت إدارة ليفربول إلى حالة من التهدئة المؤقتة مع محمد صلاح، إلا أن ملامح المرحلة المقبلة لا تزال غير واضحة بشكل نهائي حتى الآن.

وأشارت الصحيفة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عقد جلسات تفاوض بين رامي عباس، وكيل أعمال محمد صلاح، وريتشارد هيوز، المدير الرياضي لنادي ليفربول، لبحث مستقبل العلاقة بين الطرفين.

وأضافت التقارير أن جميع الأطراف ستنعم بفترة من الهدوء النسبي في الوقت الحالي، خاصة مع مشاركة صلاح في كأس الأمم الأفريقية رفقة منتخب مصر، وهو ما يعني غيابه عن ليفربول حتى منتصف يناير المقبل.