صلاح يسعي لكسر نحس النهائيات وحصد لقبه الأفريقي الأول بالمغرب

يخوض المنتخب الوطني تحدي جديد حين يشارك في بطولة أمم أفريقيا التي ستقام بالمغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري وحتي 18 يناير المقبل.

وستكون تلك البطولة تحدي كبير لحسام حسن المدير الفني للمنتخب للرد علي كل الإنتقادات التي توجه لها، كما أنها ستكون تحدي كبير لمحمد صلاح الذي دخل في ازمة شديدة مع ناديه ليفربول بعد ان غادره أمس وسط تكهنات بغموض مستقبله في إنتقالات شهر يناير .

ويطمع صلاح في تتويج سجله الحافل مع المنتخب الوطني بحمل كأس البطولة الغائبة عن خزائن الفراعنة منذ 16 عاما، بعدما كانت تفصله خطوة واحدة فقط من أجل التتويج بها في مناسبتين.

ويبقى قائد منتخب مصر من أبرز نجوم البطولة القارية، لكنه لا يزال يبحث عن لقبه الأول في أمم أفريقيا وكسر نحس المباريات النهائية بعدما اكتفى بالحصول على الميدالية الفضية مرتين، حيث كانت الأولى في نسخة عام 2017 بالجابون، عقب خسارة الفريق 1 / 2 أمام الكاميرون في النهائي، والثانية في نسخة عام 2021 في الكاميرون، بعد الهزيمة بركلات الترجيح أمام السنغال في الدور ذاته.

ولم يستفد صلاح من عاملي الأرض والجمهور، حينما استضافت مصر نسخة أمم أفريقيا عام 2019، بعدما ودع الفريق البطولة مبكرا من دور الـ16 عقب الخسارة المباغتة صفر / 1 أمام جنوب أفريقيا في مفاجأة من العيار الثقيل.

ويبدو المجال متاحا أمام منتخب مصر للمضي قدما في أمم أفريقيا 2025، حيث أوقعته القرعة في المجموعة الثانية برفقة منتخبات جنوب أفريقيا وأنجولا وزيمبابوي.