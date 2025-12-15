قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فيلم الست.. 9 ملايين جنيه إيرادات وهذه أبرز الانتقادات
شقيق شيرين عبد الوهاب يثير الجدل: الكلمة كأنها قلم نزل على وشي
أحمد موسى: 200 شركة مصرية شاركت في تنفيذ ميناء السخنة
منتخب مصر يمنح تريزيجيه راحة لهذا السبب ..تفاصيل
تصويت أممي كاسح يجدد التأكيد على حق الفلسطينيين في تقرير المصير
شق قانوني وانقسام المجلس ومساندة وزارية.. هل يخرج الزمالك من النفق المظلم أم تتفاقم الأزمة؟
بعد تصريحات الوزير .. ننشر أسعار الكهرباء 2026
أمين الإفتاء: البيع بالتقسيط ليس ربا إذا توافر شرطين أساسيين
تعاون جديد بين الداخلية والنيابة العامة للتخلص الآمن من المضبوطات المخدرة
تفاصيل اصطدام قطار ركاب بسيارة محملة بأعمدة إنارة بمطروح
قدم مصرية في الفضاء.. ما مميزات إطلاق القمر الصناعي المصري SPNEX؟
هجوم دموي في ريف إدلب.. داعش يتبنى استهداف دورية للأمن الداخلي وسقوط قتلى وجرحى
رياضة

منتخب مصر يمنح تريزيجيه راحة لهذا السبب ..تفاصيل

تريزيجيه
تريزيجيه
علا محمد

كشف الناقد الرياضي فتحي سند عن منح منتخب مصر  اللاعب محمود حسن تريزيجيه راحة بسبب إجراء علاجي بالأسنان.

وكتب فتحي سند عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك :"منتخب مصر يمنح تريزيجيه راحة بسبب إجراء علاجي بالأسنان.. وتجهيز إبراهيم عادل لمباراة زيمبابوي بعد إصابته بالتواء فى الكاحل.. الثنائي يغيب عن مواجهة نيجيريا غداً".


يسعي المنتخب الوطني الي تحقيق تحقيق إنجاز تاريخي في بطولة أمم افريقيا التي ستنطلق بالمغرب 21 ديسمبر الجاري وتستمر حتي 18 يناير المقبل

ويتوجد المنتخب الوطني في المجموعة الثانية، برفقة منتخبات جنوب أفريقيا، الفائز باللقب عام 1996، وأنجولا وزيمبابوي.

وانتزع المنتخب بطاقة الصعود لأمم أفريقيا 2025، بعد تصدره ترتيب المجموعة الثالثة بالتصفيات المؤهلة للمسابقة، التي ضمت بوتسوانا وموريتانيا والرأس الأخضر (كاب فيردي).

وحصل منتخب مصر على 14 نقطة خلال مسيرته في المجموعة، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في مباراتين، وسجل هجومه 12 هدفا، فيما تلقى دفاعه هدفين فقط، بينما يعد محمود حسن تريزيجيه هو هدافه في التصفيات برصيد 4 أهداف.

