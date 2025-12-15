منتخب مصر يمنح تريزيجيه راحة لهذا السبب ..تفاصيل

كشف الناقد الرياضي فتحي سند عن منح منتخب مصر اللاعب محمود حسن تريزيجيه راحة بسبب إجراء علاجي بالأسنان.

وكتب فتحي سند عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك :"منتخب مصر يمنح تريزيجيه راحة بسبب إجراء علاجي بالأسنان.. وتجهيز إبراهيم عادل لمباراة زيمبابوي بعد إصابته بالتواء فى الكاحل.. الثنائي يغيب عن مواجهة نيجيريا غداً".



يسعي المنتخب الوطني الي تحقيق تحقيق إنجاز تاريخي في بطولة أمم افريقيا التي ستنطلق بالمغرب 21 ديسمبر الجاري وتستمر حتي 18 يناير المقبل

ويتوجد المنتخب الوطني في المجموعة الثانية، برفقة منتخبات جنوب أفريقيا، الفائز باللقب عام 1996، وأنجولا وزيمبابوي.

وانتزع المنتخب بطاقة الصعود لأمم أفريقيا 2025، بعد تصدره ترتيب المجموعة الثالثة بالتصفيات المؤهلة للمسابقة، التي ضمت بوتسوانا وموريتانيا والرأس الأخضر (كاب فيردي).

وحصل منتخب مصر على 14 نقطة خلال مسيرته في المجموعة، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في مباراتين، وسجل هجومه 12 هدفا، فيما تلقى دفاعه هدفين فقط، بينما يعد محمود حسن تريزيجيه هو هدافه في التصفيات برصيد 4 أهداف.