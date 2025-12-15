استعدادا لأمم إفريقيا 2025.. مصطفى محمد إلى معسكر منتخب مصر

أعلن الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عن أنضمام مصطفي محمد إلى معسكر منتخب مصر استعدادًا لأمم إفريقيا 2025 .

وكتب إبراهيم عبد الجواد عبر فيسبوك :"الأناكوندا" مصطفي محمد ينضم إلى معسكر منتخب مصر استعدادًا لأمم إفريقيا 2025 .

ويسعي المنتخب الوطني الي تحقيق تحقيق إنجاز تاريخي في بطولة أمم افريقيا التي ستنطلق بالمغرب 21 ديسمبر الجاري وتستمر حتي 18 يناير المقبل

ويتوجد المنتخب الوطني في المجموعة الثانية، برفقة منتخبات جنوب أفريقيا، الفائز باللقب عام 1996، وأنجولا وزيمبابوي.

وانتزع المنتخب بطاقة الصعود لأمم أفريقيا 2025، بعد تصدره ترتيب المجموعة الثالثة بالتصفيات المؤهلة للمسابقة، التي ضمت بوتسوانا وموريتانيا والرأس الأخضر (كاب فيردي).

وحصل منتخب مصر على 14 نقطة خلال مسيرته في المجموعة، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في مباراتين، وسجل هجومه 12 هدفا، فيما تلقى دفاعه هدفين فقط، بينما يعد محمود حسن تريزيجيه هو هدافه في التصفيات برصيد 4 أهداف.

ويعتبر منتخب مصر هو كبير القوم في كأس الأمم الأفريقية، في ظل امتلاكه أكثر من رقم قياسي في البطولة، بخلاف كونه البطل التاريخي للبطولة والأكثر مشاركة في المسابقة، فخلال 26 نسخة سابقة تواجد بها في النسخ الـ34 الماضية، كان هو الفريق الأكثر خوضا للقاءات بـ111 مباراة، وهو الأكثر تحقيقا للانتصارات في تاريخ البطولة بـ60 فوزا، فيما حقق 24 تعادلا وتلقى 27 خسارة.