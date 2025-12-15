تعرف على أبرز أرقام منتخب مصر التاريخية في أمم أفريقيا

يسعي المنتخب الوطني الي تحقيق تحقيق إنجاز تاريخي في بطولة أمم افريقيا التي ستنطلق بالمغرب 21 ديسمبر الجاري وتستمر حتي 18 يناير المقبل

ويتوجد المنتخب الوطني في المجموعة الثانية، برفقة منتخبات جنوب أفريقيا، الفائز باللقب عام 1996، وأنجولا وزيمبابوي.

وانتزع المنتخب بطاقة الصعود لأمم أفريقيا 2025، بعد تصدره ترتيب المجموعة الثالثة بالتصفيات المؤهلة للمسابقة، التي ضمت بوتسوانا وموريتانيا والرأس الأخضر (كاب فيردي).

وحصل منتخب مصر على 14 نقطة خلال مسيرته في المجموعة، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في مباراتين، وسجل هجومه 12 هدفا، فيما تلقى دفاعه هدفين فقط، بينما يعد محمود حسن تريزيجيه هو هدافه في التصفيات برصيد 4 أهداف.

ويعتبر منتخب مصر هو كبير القوم في كأس الأمم الأفريقية، في ظل امتلاكه أكثر من رقم قياسي في البطولة، بخلاف كونه البطل التاريخي للبطولة والأكثر مشاركة في المسابقة، فخلال 26 نسخة سابقة تواجد بها في النسخ الـ34 الماضية، كان هو الفريق الأكثر خوضا للقاءات بـ111 مباراة، وهو الأكثر تحقيقا للانتصارات في تاريخ البطولة بـ60 فوزا، فيما حقق 24 تعادلا وتلقى 27 خسارة.

كما يمتلك منتخب مصر أعلى حصيلة تهديفية في المسابقة بـ175 هدفا، بفارق 23 هدفا أمام أقرب ملاحقيه منتخب كوت ديفوار، بينما تلقت شباكه 97 هدفا.

المنتخب المصري هو الوحيد بين منتخبات القارة السمراء الذي توج بثلاثة ألقاب متتالية في أمم أفريقيا، في أعوام 2006 و2008 و2010، علما بأنه صاحب أكبر عدد من المباريات المتتالية دون خسارة، بعدما حافظ على سجله خاليا من الهزائم في 25 مباراة متتالية، بالتحديد منذ الخسارة 1 / 2 أمام الجزائر بدور المجموعات لنسخة 2004، حتى الهزيمة بالنتيجة ذاتها أمام الكاميرون بنهائي نسخة 2017 في الجابون.

ومما لا شك فيه أن الكرة المصرية هي الأعرق بين جميع البلدان الأفريقية، حيث تأسس اتحاد الكرة المصري عام 1921، وانضم إلى فيفا عام 1923، وكان ضمن مؤسسي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) عام 1957.

وخاض منتخب مصر مباراته الدولية الأولى في 28 أغسطس 1920 ضد منتخب إيطاليا، حيث خسر أمامه 1 / 2، لتتوالى بعدها لقاءاته الدولية، حيث حقق أكبر انتصار في تاريخه على حساب منتخب لاوس، بعدما تغلب عليه 15 / صفر في نوفمبر 1963، بينما جاءت هزيمته الأثقل أمام المنتخب الإيطالي، الذي خسر أمامه 3 / 11 في يونيو 1928.

وكان منتخب مصر أول فريق عربي وأفريقي يشارك في كأس العالم، بعدما تواجد في مونديال 1934 بإيطاليا، قبل أن يظهر في العُرس العالمي الكبير مجددا في نسختي 1990 بإيطاليا و2018 في روسيا، لكنه عجز خلال مشاركاته الثلاث في تحقيق أي انتصار، حيث حقق تعادلين ونال 5 هزائم.

وظهر المنتخب المصري في كأس القارات عامي 1999 بالمكسيك و2009 في جنوب أفريقيا، حيث حقق في مبارياته الست التي خاضها بالبطولة فوزا تاريخيا على إيطاليا، وتعادل في لقاءين وتكبد 3 هزائم.

وحقق منتخب الفراعنة العديد من الإنجازات والألقاب الأخرى بخلاف ألقابه السبعة في كأس الأمم الأفريقية، حيث نال ذهبية الألعاب الأفريقية مرتين، وذهبية الألعاب العربية 4 مرات، وتوج بكأس العرب وذهبية ألعاب البحر المتوسط مرة وحيدة.

يعد قائد الفريق السابق أحمد حسن هو الأكثر خوضا للقاءات الدولية مع منتخب مصر بـ184 مباراة، فيما يتصدر حسام حسن قائمة الهدافين التاريخيين للفريق بـ68 هدفا.