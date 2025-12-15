نتيجة وملخص وهدف مباراة الأردن والسعودية

نجح منتخب الأردن في التأهل إلى المباراة النهائية من بطولة كأس العرب 2025، عقب فوزه على السعودية بهدف دون رد في نصف النهائي، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب البيت بالعاصمة القطرية الدوحة.

وجاء هدف الأردن الوحيد في الدقيقة 66 من عمر المباراة، عن طريق اللاعب نزار الرشدان، الذي سجل رأسية متقنة من داخل منطقة الجزاء، لتسكن شباك المنتخب السعودي، مانحًا النشامى بطاقة العبور إلى النهائي لأول مرة في تاريخهم.

وبهذا الفوز، يلتقي منتخب الأردن مع منتخب المغرب في المباراة النهائية، بعد أن تغلب الأخير على الإمارات بثلاثية نظيفة مساء اليوم أيضًا.

موعد نهائي كأس العرب بين الأردن والمغرب

ويستعد المنتخبين لمواجهة النهائي يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة، 7 مساءً بتوقيت السعودية، في مباراة ينتظرها عشاق الكرة العربية لمتابعة تتويج أحد المنتخبات بلقب كأس العرب 2025.