الأردن إلي نهائي كأس العرب بعد الفوز على السعودية بهدف نظيف

تأهل منتخب الأردن إلى المباراة النهائية من بطولة كأس العرب 2025 بعد فوزه على السعودية بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد البيت بالعاصمة القطرية الدوحة ضمن منافسات نصف النهائي.

وسجل هدف الفوز نزار الرشدان في الدقيقة 66، برأسية متقنة داخل منطقة الجزاء، ليمنح النشامى بطاقة العبور إلى النهائي، حيث سيواجه منتخب المغرب في اللقاء المرتقب يوم الخميس المقبل.

وجاءت المباراة متكافئة إلى حد كبير، مع سيطرة من كلا الفريقين على الكرة وتبادل للفرص الهجومية، قبل أن ينجح الأردن في حسم اللقاء بهدفه الوحيد.

تشكيل منتخب السعودية:

حراسة المرمى: نواف العقيدي

الدفاع: علي مجرشي – حسان التمبكتي – وليد الأحمد – نواف بوشل

خط الوسط: عبد الله الخيبري – ناصر الدوسري – محمد كنو – صالح أبو الشامات

الهجوم: سالم الدوسري – فراس البريكان

تشكيل منتخب الأردن: