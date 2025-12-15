الأردن يتقدم على السعودية بهدف نزار الرشدان في نصف نهائي كأس العرب 2025

تقدم منتخب الأردن بالهدف الأول أمام السعودية في المباراة الجارية بين الفريقين على ملعب استاد البيت بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات دور نصف النهائي من بطولة كأس العرب 2025.

وسجل هدف الأردن الأول اللاعب نزار الرشدان في الدقيقة 66 من عمر اللقاء، برأسية متقنة من داخل منطقة الجزاء، ليصبح التقدم لصالح النشامي بنتيجة 1-0.

ويترقب المنتخبان حسم الشوط الثاني، حيث يسعى كل فريق لتأمين التأهل إلى المباراة النهائية، والتي سيواجه فيها الفائز منتخب المغرب يوم الخميس المقبل.

ويذكر أن منتخب الأردن تأهل إلى نصف النهائي بعد الفوز على العراق 1-0 في مباراة ربع النهائي، بينما صعد المنتخب السعودي بعد تخطي فلسطين 2-1 في الدور ذاته.