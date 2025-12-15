مشجع مصري يدعم السعودية أمام الأردن في نصف نهائي كأس العرب 2025

شهدت مدرجات ملعب «البيت» بالعاصمة القطرية الدوحة، اليوم، حضوراً جماهيرياً مميزاً، حيث برز مشجع مصري وهو يرفع لافتة ويشجع المنتخب السعودي خلال مواجهة نصف نهائي كأس العرب 2025 أمام الأردن.

وحسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من مواجهة منتخبي السعودية والأردن، في المباراة التي تُقام حاليا على ملعب «البيت» بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب 2025

وجاءت مجريات الشوط الأول متكافئة إلى حد كبير، حيث تبادل المنتخبان الاستحواذ على الكرة وشنّ كلاهما عدة محاولات هجومية دون جدوى، لينتهي النصف الأول بدون أهداف.

وتُعد مباراة اليوم الثالثة التي تجمع بين المنتخبين في تاريخ كأس العرب، حيث سبق أن التقى الفريقان مرتين من قبل، وتمكّن كل منتخب من تحقيق الفوز مرة واحدة.

