شقيق شيرين عبد الوهاب يثير الجدل: الكلمة كأنها قلم نزل على وشي
أحمد موسى: 200 شركة مصرية شاركت في تنفيذ ميناء السخنة
منتخب مصر يمنح تريزيجيه راحة لهذا السبب ..تفاصيل
تصويت أممي كاسح يجدد التأكيد على حق الفلسطينيين في تقرير المصير
شق قانوني وانقسام المجلس ومساندة وزارية.. هل يخرج الزمالك من النفق المظلم أم تتفاقم الأزمة؟
بعد تصريحات الوزير .. ننشر أسعار الكهرباء 2026
أمين الإفتاء: البيع بالتقسيط ليس ربا إذا توافر شرطين أساسيين
تعاون جديد بين الداخلية والنيابة العامة للتخلص الآمن من المضبوطات المخدرة
تفاصيل اصطدام قطار ركاب بسيارة محملة بأعمدة إنارة بمطروح
قدم مصرية في الفضاء.. ما مميزات إطلاق القمر الصناعي المصري SPNEX؟
هجوم دموي في ريف إدلب.. داعش يتبنى استهداف دورية للأمن الداخلي وسقوط قتلى وجرحى
أحمد موسى: مصر لن تتسامح في نقطة مياه واحدة
رياضة

مشجع مصري يدعم السعودية أمام الأردن في نصف نهائي كأس العرب 2025

منتخب السعودية
منتخب السعودية
حمزة شعيب

شهدت مدرجات ملعب «البيت» بالعاصمة القطرية الدوحة، اليوم، حضوراً جماهيرياً مميزاً، حيث برز مشجع مصري وهو يرفع لافتة ويشجع المنتخب السعودي خلال مواجهة نصف نهائي كأس العرب 2025 أمام الأردن.

وحسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من مواجهة منتخبي السعودية والأردن، في المباراة التي تُقام حاليا على ملعب «البيت» بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب 2025

وجاءت مجريات الشوط الأول متكافئة إلى حد كبير، حيث تبادل المنتخبان الاستحواذ على الكرة وشنّ كلاهما عدة محاولات هجومية دون جدوى، لينتهي النصف الأول بدون أهداف.

وتُعد مباراة اليوم الثالثة التي تجمع بين المنتخبين في تاريخ كأس العرب، حيث سبق أن التقى الفريقان مرتين من قبل، وتمكّن كل منتخب من تحقيق الفوز مرة واحدة.
 

منتخب السعودية منتخب الأردن كأس العرب

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع المراحل

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع المراحل.. تفاصيل عاجلة الآن

أمطار

أمطار غزيرة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين |فيديو

المستشار محمد الحمصاني

لا إضرار بالسكان ومصادر رزقهم.. الحكومة تعلن خطة تطوير منشأة ناصر

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

أرشيفية

حملت من طليقها.. كواليس خنق شاب لشقيقته بالعمرانية

أسعار الذهب اليوم الاثنين

ارتفاع مفاجئ في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 وصل كام؟

أرشيفية

طب شرعي وكلبشات .. تطورات قتل شاب شقيقته خنقا بسبب علاقة حرام بالعمرانية

فيروس

المصاب يقعد في البيت.. تفاصيل جديدة بشأن الأمراض التنفسية المنتشرة حاليا

