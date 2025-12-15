قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شقيق شيرين عبد الوهاب يثير الجدل: الكلمة كأنها قلم نزل على وشي
أحمد موسى: 200 شركة مصرية شاركت في تنفيذ ميناء السخنة
منتخب مصر يمنح تريزيجيه راحة لهذا السبب ..تفاصيل
تصويت أممي كاسح يجدد التأكيد على حق الفلسطينيين في تقرير المصير
شق قانوني وانقسام المجلس ومساندة وزارية.. هل يخرج الزمالك من النفق المظلم أم تتفاقم الأزمة؟
بعد تصريحات الوزير .. ننشر أسعار الكهرباء 2026
أمين الإفتاء: البيع بالتقسيط ليس ربا إذا توافر شرطين أساسيين
تعاون جديد بين الداخلية والنيابة العامة للتخلص الآمن من المضبوطات المخدرة
تفاصيل اصطدام قطار ركاب بسيارة محملة بأعمدة إنارة بمطروح
قدم مصرية في الفضاء.. ما مميزات إطلاق القمر الصناعي المصري SPNEX؟
هجوم دموي في ريف إدلب.. داعش يتبنى استهداف دورية للأمن الداخلي وسقوط قتلى وجرحى
أحمد موسى: مصر لن تتسامح في نقطة مياه واحدة
رياضة

التعادل السلبي يسيطر على الشوط الأول بين السعودية والأردن في نصف نهائي كأس العرب

السعودية والأردن
السعودية والأردن
حمزة شعيب

حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من مواجهة منتخبي السعودية والأردن، في المباراة التي تُقام حاليا على ملعب «البيت» بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب 2025.

وجاءت مجريات الشوط الأول متكافئة إلى حد كبير، حيث تبادل المنتخبان الاستحواذ على الكرة وشنّ كلاهما عدة محاولات هجومية دون جدوى، لينتهي النصف الأول بدون أهداف.

وتُعد مباراة اليوم الثالثة التي تجمع بين المنتخبين في تاريخ كأس العرب، حيث سبق أن التقى الفريقان مرتين من قبل، وتمكّن كل منتخب من تحقيق الفوز مرة واحدة.

ويدخل منتخب السعودية اللقاء بعد تجاوز عقبة الفلسطين بهدفين مقابل هدف عقب شوطين إضافيين في مباراة ربع النهائي، بينما تغلب منتخب الأردن على العراق 1-0 في الدور نفسه.

ويحمل اللقاء أهمية كبيرة لكلا الفريقين المتأهلين إلى كأس العالم 2026، حيث يسعى المنتخب السعودي بقيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد للوصول إلى المباراة النهائية للبطولة، ومحاولة اقتناص اللقب للمرة الثالثة في تاريخه بعد التتويج في نسختي 1998 و2002.

من جانبه، يسعى منتخب الأردن بقيادة المدرب المغربي جمال السلامي لمواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية، بعد تحقيق أربعة انتصارات متتالية في البطولة، وهو الرقم الأعلى بين جميع المنتخبات المشاركة حتى الآن.


ويفتقد المنتخب الأردني في المباراة جهود مهاجمه يزن النعيمات، الذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الأمامي للركبة خلال مواجهة العراق السابقة.

تشكيل منتخب السعودية:

  • حراسة المرمى: نواف العقيدي
  • الدفاع: علي مجرشي – حسان التمبكتي – وليد الأحمد – نواف بوشل
  • خط الوسط: عبد الله الخيبري – ناصر الدوسري – محمد كنو – صالح أبو الشامات
  • الهجوم: سالم الدوسري – فراس البريكان

تشكيل منتخب الأردن:

  • حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى
  • الدفاع: عبد الله نصيب – سعد الروسان – حسام أبو الذهب – عصام السميري
  • خط الوسط: رجائي عايد – نزار الرشدان – مهند أبو طه
  • الهجوم: محمود مرضي – أحمد عرسان – علي علوان
السعودية الأردن كأس العرب

