التعادل السلبي يسيطر على الشوط الأول بين السعودية والأردن في نصف نهائي كأس العرب

حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من مواجهة منتخبي السعودية والأردن، في المباراة التي تُقام حاليا على ملعب «البيت» بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب 2025.

وجاءت مجريات الشوط الأول متكافئة إلى حد كبير، حيث تبادل المنتخبان الاستحواذ على الكرة وشنّ كلاهما عدة محاولات هجومية دون جدوى، لينتهي النصف الأول بدون أهداف.

وتُعد مباراة اليوم الثالثة التي تجمع بين المنتخبين في تاريخ كأس العرب، حيث سبق أن التقى الفريقان مرتين من قبل، وتمكّن كل منتخب من تحقيق الفوز مرة واحدة.

ويدخل منتخب السعودية اللقاء بعد تجاوز عقبة الفلسطين بهدفين مقابل هدف عقب شوطين إضافيين في مباراة ربع النهائي، بينما تغلب منتخب الأردن على العراق 1-0 في الدور نفسه.

ويحمل اللقاء أهمية كبيرة لكلا الفريقين المتأهلين إلى كأس العالم 2026، حيث يسعى المنتخب السعودي بقيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد للوصول إلى المباراة النهائية للبطولة، ومحاولة اقتناص اللقب للمرة الثالثة في تاريخه بعد التتويج في نسختي 1998 و2002.

من جانبه، يسعى منتخب الأردن بقيادة المدرب المغربي جمال السلامي لمواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية، بعد تحقيق أربعة انتصارات متتالية في البطولة، وهو الرقم الأعلى بين جميع المنتخبات المشاركة حتى الآن.



ويفتقد المنتخب الأردني في المباراة جهود مهاجمه يزن النعيمات، الذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الأمامي للركبة خلال مواجهة العراق السابقة.

تشكيل منتخب السعودية:

حراسة المرمى: نواف العقيدي

نواف العقيدي الدفاع: علي مجرشي – حسان التمبكتي – وليد الأحمد – نواف بوشل

علي مجرشي – حسان التمبكتي – وليد الأحمد – نواف بوشل خط الوسط: عبد الله الخيبري – ناصر الدوسري – محمد كنو – صالح أبو الشامات

عبد الله الخيبري – ناصر الدوسري – محمد كنو – صالح أبو الشامات الهجوم: سالم الدوسري – فراس البريكان

تشكيل منتخب الأردن: