يرى مسئولو الأهلي أن الانتقادات التي توجه لقطاع الناشئين بالأهلي شيء طبيعي ومنطقي حال وجودها في الإطار الطبيعي وضمن الشكل البناء.

قطاع الناشئين بالأهلي يستقدم خبيرا هولنديا:



ويسعي مسئولو الكرة في الأهلي إلى النهوض بالقطاع وتطويره بعدة طرق من بينها استقدام خبير هولندي وهو لانجر .



وكشفت مصادر خاصة أن قطاع الناشئين يتواجد منه في الفريق الاول حاليا عدد كبير من اللاعبين بينهم محمد الشناوي وحمزة علاء ومصطفي شوبير ومحمد هاني واحمد عابدين ومحمد عبدالله واحمد نبيل كوكا وحمزة عبدالكريم بخلاف المجموعة التي خرجت في أخر عامين فقط لاندية أخري سواء علي سبيل الإعارة أو البيع النهائي منهم عبدالله بستانجي ومحمد مغربي ورأفت خليل وأحمد خالد كباكا وابراهيم عبدالحكيم ومعتز محمد ويوسف سيد عبدالحفيظ ويوسف عفيفي وعمرو خالد بيبو.

9 لاعبين ينتظرون شارة الانفجار الكروي من قطاع الناشئين بالأهلي



وقالت إن هناك 9 لاعبين ينتظرون التوهج والانفجار الكروي من قطاع الناشئين إذا ما ابتعدت عن شر الإصابات.



وأضافت أن هؤلاء اللاعبين هم محمد عبدالله المتواجد فعليا مع الفريق الاول وحمزة عبدالكريم الذي تلقي عرضا من برشلونة وبلال عطية الذي تلقي عروض بالجملة من الدوري الألماني وكذلك محمد شادي مهاجم فريق 2009 وعبدالرحمن مانو ومهند الشامي وعمر كمال لاعبي فريق 2008 وابراهيم محمد الظهير الايمن لفريق الشباب ومحمد رأفت لاعب فريق 2007