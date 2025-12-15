قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شقيق شيرين عبد الوهاب يثير الجدل: الكلمة كأنها قلم نزل على وشي
أحمد موسى: 200 شركة مصرية شاركت في تنفيذ ميناء السخنة
منتخب مصر يمنح تريزيجيه راحة لهذا السبب ..تفاصيل
تصويت أممي كاسح يجدد التأكيد على حق الفلسطينيين في تقرير المصير
شق قانوني وانقسام المجلس ومساندة وزارية.. هل يخرج الزمالك من النفق المظلم أم تتفاقم الأزمة؟
بعد تصريحات الوزير .. ننشر أسعار الكهرباء 2026
أمين الإفتاء: البيع بالتقسيط ليس ربا إذا توافر شرطين أساسيين
تعاون جديد بين الداخلية والنيابة العامة للتخلص الآمن من المضبوطات المخدرة
تفاصيل اصطدام قطار ركاب بسيارة محملة بأعمدة إنارة بمطروح
قدم مصرية في الفضاء.. ما مميزات إطلاق القمر الصناعي المصري SPNEX؟
هجوم دموي في ريف إدلب.. داعش يتبنى استهداف دورية للأمن الداخلي وسقوط قتلى وجرحى
أحمد موسى: مصر لن تتسامح في نقطة مياه واحدة
رياضة

9 لاعبين ينتظرون شارة الانفجار الكروي من قطاع الناشئين بالأهلي

حمزة عبدالكريم
حمزة عبدالكريم
عبدالحكيم أبو علم

يرى مسئولو الأهلي أن الانتقادات التي توجه لقطاع الناشئين بالأهلي شيء طبيعي ومنطقي حال وجودها في الإطار الطبيعي وضمن الشكل البناء.

قطاع الناشئين بالأهلي يستقدم خبيرا هولنديا:


ويسعي مسئولو الكرة في الأهلي إلى النهوض بالقطاع وتطويره بعدة طرق من بينها استقدام خبير هولندي وهو لانجر .


وكشفت مصادر خاصة أن قطاع الناشئين يتواجد منه في الفريق الاول حاليا عدد كبير من اللاعبين بينهم محمد الشناوي وحمزة علاء ومصطفي شوبير ومحمد هاني واحمد عابدين ومحمد عبدالله واحمد نبيل كوكا وحمزة عبدالكريم بخلاف المجموعة التي خرجت في أخر عامين فقط لاندية أخري سواء علي سبيل الإعارة أو البيع النهائي منهم عبدالله بستانجي ومحمد مغربي ورأفت خليل وأحمد خالد كباكا وابراهيم عبدالحكيم ومعتز محمد ويوسف سيد عبدالحفيظ ويوسف عفيفي وعمرو خالد بيبو.

 9 لاعبين ينتظرون شارة الانفجار الكروي من قطاع الناشئين بالأهلي
 

وقالت إن هناك 9 لاعبين ينتظرون التوهج والانفجار الكروي من قطاع الناشئين إذا ما ابتعدت عن شر الإصابات.
 

وأضافت أن هؤلاء اللاعبين هم محمد عبدالله المتواجد فعليا مع الفريق الاول وحمزة عبدالكريم الذي تلقي عرضا من برشلونة وبلال عطية الذي تلقي عروض بالجملة من الدوري الألماني وكذلك محمد شادي مهاجم فريق 2009 وعبدالرحمن مانو ومهند الشامي وعمر كمال لاعبي فريق 2008 وابراهيم محمد الظهير الايمن لفريق الشباب ومحمد رأفت لاعب فريق 2007 

النادي الاهلي حمزة عبدالكريم كرة قدم بطولة الدوري الاهلي

أمطار

أمطار غزيرة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين |فيديو

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع المراحل

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع المراحل.. تفاصيل عاجلة الآن

المستشار محمد الحمصاني

لا إضرار بالسكان ومصادر رزقهم.. الحكومة تعلن خطة تطوير منشأة ناصر

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

أرشيفية

حملت من طليقها.. كواليس خنق شاب لشقيقته بالعمرانية

أسعار الذهب اليوم الاثنين

ارتفاع مفاجئ في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 وصل كام؟

أرشيفية

طب شرعي وكلبشات .. تطورات قتل شاب شقيقته خنقا بسبب علاقة حرام بالعمرانية

فيروس

المصاب يقعد في البيت.. تفاصيل جديدة بشأن الأمراض التنفسية المنتشرة حاليا

وزارة التضامن

وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد احتفالية جائزة التميز لمنظمات المجتمع المدني

مصر

شراكة جديدة لتعزيز حلول المدن الذكية في المشروعات العمرانية بالسوق المصري

بالم هيلز

بالصور .. نادي بالم هيلز الرياضي يعلن افتتاح أكاديمية "موراتوغلو" العالمية للتنس لأول مرة في إفريقيا

بالصور

مناديل الورق والاستنجاء: هل تهدد صحتك؟.. الإفتاء تضع النقاط على الحروف

نغم صالح وحليم وتوتي في تعاون موسيقي مميَّز بحلقة جديدة من الموسم السادس لـ “مزيكا صالونات”

شراكة جديدة بين فورد ورينو لإنعاش المبيعات الأوروبية

لماذا تزداد الأمراض التنفسية في الشتاء؟ طبيب يوضح الأسباب الخفية

فيديو

الفنانة ياسمينا المصري

الفنانة ياسمينا المصري تتقدم ببلاغ رسمي لهذا السبب

أحمد الأحمد

بطل أستراليا المسلم.. أحمد الأحمد تصدى لهجوم سيدني

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

