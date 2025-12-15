هدف الأهلي السابق ونجم الزمالك رهان أنجولا في أمم أفريقيا بالمغرب

يسعي منتخب انجولا الي تحقيق مفاجأة في بطولة أمم افريقيا التي ستقام في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري الي 18 يناير المقبل حين يظهر للمرة العاشرة في تاريخه.

وخلال 9 بطولات شارك بها ، خاض منتخب انجولا 31 مباارة فاز ب7 وتعادل في 13 وخسر في 11 مباراة وسجل لاعبوه 39 هدف ومني مرماهم ب43 هدف.

ويتوجد منتخب أنجولا في المركز 89 وال18 افريقيا حسب التصنيف الشهري الأخير للإتحاد الدولي لكرة القدم.

وتأهل منتخب انجولا لبطولة امم افريقيا 2025 بالمغرب بعد أن تصدر المجموعة السادسة في التصفيات والتي ضمت معه السودان والنيجر وغاما ، وحصد 14 نقطة ب4 إنتصارات وتعادلين ودون خسارة .

يقود منتخب أنجولا في كأس الأمم، المدرب الفرنسي باتريسي بوميل ، ويملك عدد من اللاعبين المميزين أبرزهم بين فريدي لاعب بودروم التركي وكذلك زيتو لوفومبو مهاجم كالياري الإيطالي.

فيما يعد جيلسون دالا مهاجم الوكرة القطري والذي كان هدفنا سابقا للاهلي في ميركاتو الشتاء الماضي أمل المنتخب الإنجولي في البطولة خاصة انه سجل 21 هدفا مع منتخب بلاده.

كما يظهر في قائمة انجولا لاعب الإتحاد السكندري السابق والاهلي الليبي حاليا كريستوفر مابولولو ونجم الزمالك الحالي شيكو بانزا بخلاف آري بابل مهاجم الأخضر الليبي، وتو كارنيرو ظهير أيسر الجيش الملكي المغربي.

على المستوى التاريخي يعد أمادو فلافيو مهاجم الأهلي والشباب السعودي السابق الأكثر ارتداء لقميص أنجولا في 91 مباراة سجل خلالها 34 هدفا خلال الفترة بين عامي 2000 إلى 2012، بينما يبقى فابريس أكوا، الهداف التاريخي برصيد 39 هدفا في 78 مباراة بين عامي 1995 و2006.