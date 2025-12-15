قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

افتتاح معرضين لمعلقات السينما الأرمينية ضمن فعاليات أيام قرطاج السينمائية

الدورة 36 لأيام قرطاج السينمائية
الدورة 36 لأيام قرطاج السينمائية
سعيد فراج

افتتح اليوم الأول من فعاليات الدورة 36 لأيام قرطاج السينمائية الأحد 14 ديسمبر 2025 بمعرضين خصص الأول لمعلقات السينما الأرمينية بينما يحتفي الثاني بمسيرة المخرج المالي الكبير سليمان سيسيه وذلك بالمتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي وبحضور كل من مدير الدورة محمد طارق بن شعبان، المخرجة الأرمينية اينا مخيتاريان، ابنة سليمان سيسيه المخرجة فاتو سيسيه وعدد من ضيوف المهرجان وصناع الأفلام.

بعنوان "طبعا أرمينيا" يوثق المعرض مسار أكثر من مائة سنة من سينما متفردة عبر مجموعة غنية من معلقات الأفلام من ثلاثينيات القرن العشرين إلى اليوم. "طبعا أرمينيا" رحلة بصرية تستعرض في تصميم ابداعي للفنان البصري أمان الله عكجة سينما شاعرية فلسفية عميقة عن الهوية، المنفى والثقافة الأرمينية من خلال معلقات مرممة بعناية فائقة وفيديو عن أهم الأعمال السينمائية الأرمينية الخالدة في الذاكرة.

الدورة 36 لأيام قرطاج السينمائية

هذا الاحتفاء بالسينما الأرمينية ضمن فعاليات قسم "سينما تحت المجهر" يضم إلى جانب معرض "طبعا أرمينيا" (من 14 إلى 19 ديسمبر 2025 بالمتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر) عروضا لأفلام ضمن برمجة الدورة 36 لأيام قرطاج السينمائية وماستر كلاس للمخرجة تمارا ستيبانيان عن السينما الأرمينية وتساؤلات الهوية وتنظم يوم الإربعاء 17 ديسمبر 2025.

ويستكشف المعرض الثاني المخصص لسليمان سيسيه وحمل عنوان  "أركيولوجيا (اللا) مرئي" الضوء في سينما سيسيه فهذه التجربة الغامرة هي عبور حسي داخل عالم مخرج فتح عبر سينماه مسارات بين الواقع ومالا يرى

فالضوء ليس أداة إنه ما يربط الانسان بالعالم ما يتجاوز العين ما ينقش الجسد داخل الكون إنه يكشف إرثنا، جروحنا وقوانا الصامتة. بهذه العبارات عبر الفنان البصري أمان الله غجكة عن رؤيته لسينما سليمان سيسيه في "أركيولوجيا (اللا) مرئي" المستوحى من فيلم "Yeelen" دون أن يسعى لإعادة سرد الفيلم بل إلى إطالة أنفاسه ووهجه الداخلي، نظرته الكونية وأناشيده القديمة حول المعرفة والحرية فالضوء حكاية، ذاكرة وحضور يصغي بقدر ما يكشف.

الدورة 36 لأيام قرطاج السينمائية

وعبرت المخرجة فاتو سيسيه عن امتنانها لهذا التكريم كاشفة عن عمق رؤية المعرض لتصور والدها الصوفي للفضاء والضوء وعرض على إثر تدشين معرض "أركيولوجيا (اللا) مرئي" فيلم "تحية إبنة لوالدها" وتستعرض عبره فاتو سيسيه طفولة والدها، شبابه، عمله في السينما وعلاقته بالعائلة والأصدقاء.

وسلطت شهادات السينمائيين الماليين من ضيوف أيام قرطاج السينمائية الضوء على الأبعاد الروحية والفلسفية والفنية لسينما سيسي.

الدورة 36 لأيام قرطاج السينمائية

فعاليات اليوم الأول لأيام قرطاج السينمائية

ومن أبرز فعاليات اليوم الأول للدورة 36 لأيام قرطاج السينمائية افتتاح البرنامج التكريمي المخصص للمخرج التونسي محمود بن محمود من خلال عرض فيلم "قوايل الرمان" (1999) الفيلم الذي يتبع حكاية وحيد حيدر وابنته بعد عودتهما لتونس وصدمة الحياة في بلد تغيرت ملامحه.

ويشمل برنامج تكريم محمود بن محمود الحائز على التانيت الذهبي عن فيلمه الروائي الطويل "فتوة" سنة 2018 عرض عدد من أفلامه على امتداد فترة المهرجان مع تنظيم ماستر كلاس يوم الخميس 18 ديسمبر 2025 بقاعة المبدعين الشبان.

وشهد اليوم الأول من أيام قرطاج السينمائية كذلك العرض التكريمي للممثلة العالمية كلوديا كاردينالي التي غادرتنا في 23 سبتمبر 2025 من خلال عرض فيلم "سلسلة من ذهب" (1956) لمصطفى الفارسي وروني فوتييه، فيلم لطفي البحري "كلوديا كاردينالي الجمال والبهاء" (2025) وفيلم "كلوديا كاردينالي أجمل إيطالية في تونس" لمحمود بن محمود (1994).

وافتتحت الأحد 14 ديسمبر 2025 فعالية الاحتفاء بالسينما الفلبينية بحضور رودريكو سي. أتينزا القائم بأعمال سفارة الفلبين بتونس والسيد لياندرو لويز س. مانانتان، قنصل الفلبين ومدير الدورة 36 لأيام قرطاج السينمائية محمد طارق بن شعبان وتقترح برمجة "سينما تحت المجهر" المخصصة للسينما الفلبينية عدد من الأفلام تعكس تميز هذه السينما الأسيوية والتي تعتبر واحدة من أكثر حركات السينما المستقلة ديناميكية اليوم.

وشهد سجن برج الرومي ببنزرت العرض الافتتاحي لأيام قرطاج السينمائية في السجون في دورتها 11 بحضور منيرة المنيف، مديرة الفنون السمعية البصرية بوزارة الشؤون الثقافية، والمدير العام لشؤون المودعين، ومدير إدارة الإصلاح والرعاية والإدماج، ومدير سجن برج الرومي، ورئيس الإدارة الفرعية لتنسيق برامج التكوين والتنشيط والتعليم.

وتأسست أيام قرطاج السينمائية في السجون سنة 2015 وبعد أن تم إرساء قسم قار يعنى بالعروض السينمائية داخل الوحدات السجنية والإصلاح عمل فريق قسم السجون ولا زال بالتعاون مع الشركاء المعنيين على تحويل الفضاءات السجنية إلى قاعة عرض سينمائي.

ومن الفعاليات اليوم الأول من الدورة 36 لأيام قرطاج السينمائية نظمت الجمعية التونسية للنهوض بالنقد السينمائي (ATPCC) ماستر كلاس للمخرج والمنتج مختار العجيمي، أدرتها الأكاديمية والمخرجة أنس كمون. وتمحور هذا اللقاء حول ثلاثية مختار العجيمي الوثائقية: "سينما الاستعمار" (1997)، و"ألف رقصة ورقصة" (1999)، و"مقاهي الشرق" (2000).

وحل الفنان نادر قيراط ضيفا على برمجة "Ciné Avenue" في حفل واكبه عدد كبير من محبي فعاليات أيام قرطاج السينمائية بشارع الحبي بورقيبة.

قرطاج أيام قرطاج السينمائية السينما الأرمينية

