حورية فرغلي: أقرب الناس ليا خذلوني ومفيش خلاف بيني و شيري عادل

أكدت الفنانة حورية فرغلي أنها تتمتع بحالة صحية جيدة للغاية، موضحة أنها استعادت حاسة الشم بعد فقدانها لمدة أربع سنوات، وذلك عقب خضوعها لعملية جراحية أجرتها خلال السنوات الماضية.

وأضافت الفنانة حورية فرغلي، خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج «تفاصيل» مع الإعلامية نهال طايل على قناة صدى البلد 2، أنه لم يحدث أي خلاف بينها وبين الفنانة شيري عادل خلال كواليس مسلسل أيام، موضحة أن علاقتها بها مثل بقية زملائها في العمل، حيث تنتهي من التصوير وتعود مباشرة إلى منزلها وتبعتد عن الوسط الفني.

حورية فرغلي

وأشارت حورية فرغلي، إلى أنها تقضي وقتها الحالي بين الخيول والكلاب، مؤكدة أنها تجد سعادتها الحقيقية في التعامل مع الحيوانات، مردفة أنها في الفترة الأخيرة أصبحت تخشى التحدث مع أي شخص بسبب فقدانها الثقة في الآخرين.

كما كشفت الفنانة حورية فرغلي أنها تعرضت للخذلان من أقرب الأشخاص إليها، مشيرة إلى أن ما مرت به كان قاسيًا للغاية، لكنها تقبلت الأمر، وقالت: «نفسي أروح الجنة، خلاص تعبت من اللي بيحصل معايا، والخذلان اللي مريت بيه علّمني حاجات كتير.. الناس أتغيرت أوي».