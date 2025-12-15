ارتفاع مفاجئ في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 وصل كام؟

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الأثنين يشهده المعدن الأصفر الذي يواصل الصعود منذ فترة ، وسط توقعات كبيرة بـ ارتفاع أسعار الذهب مجدداً
ويبحث المواطنون يومياً عن أسعار الذهب اليوم و سعر عيار 21 بالمصنعية باعتباره الأكثر تداولاً، كذلك ارتفع البحث عن سعر الجنيه الذهب وهو أكثر وسيلة آمنة للادخار.
نستعرض لكم في السطور التالية أسعار الذهب اليوم الأثنين 15 ديسمبر2025 .
سعر الذهب عيار 24 اليوم
سعر الشراء: 6،566 جنيها
سعر البيع: 6،543 جنيها
سعر الذهب عيار 21 اليوم
سعر الشراء: 5،745 جنيها
سعر البيع: 5،725 جنيه
وحال احتساب قيمة الجرام بالمصنعية تتم إضافة مبلغ يتراوح بين (100 و200) جنيه على السعر الأصلى للجرام.
سعر الذهب عيار 18 اليوم
سعر الشراء: 4،924 جنيها
سعر البيع: 4،907 جنيهات
سعر الجنيه الذهب اليوم
سعر الشراء: 45،960 جنيها
سعر البيع: 45،800 جنيها
ويبلغ وزن الجنيه الذهب 8 جرام عيار 21.