ارتفاع مفاجئ في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 وصل كام؟

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الأثنين يشهده المعدن الأصفر الذي يواصل الصعود منذ فترة ، وسط توقعات كبيرة بـ ارتفاع أسعار الذهب مجدداً

ويبحث المواطنون يومياً عن أسعار الذهب اليوم و سعر عيار 21 بالمصنعية باعتباره الأكثر تداولاً، كذلك ارتفع البحث عن سعر الجنيه الذهب وهو أكثر وسيلة آمنة للادخار.

نستعرض لكم في السطور التالية أسعار الذهب اليوم الأثنين 15 ديسمبر2025 .

اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 24 اليوم

سعر الشراء: 6،566 جنيها

سعر البيع: 6،543 جنيها

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سعر الشراء: 5،745 جنيها

سعر البيع: 5،725 جنيه

وحال احتساب قيمة الجرام بالمصنعية تتم إضافة مبلغ يتراوح بين (100 و200) جنيه على السعر الأصلى للجرام.

اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 18 اليوم

سعر الشراء: 4،924 جنيها

سعر البيع: 4،907 جنيهات

سعر الجنيه الذهب اليوم

سعر الشراء: 45،960 جنيها

سعر البيع: 45،800 جنيها

ويبلغ وزن الجنيه الذهب 8 جرام عيار 21.