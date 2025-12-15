قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار الذهب تتحرك لحظيًا.. والحروب العالمية تدفع المستثمرين نحو الملاذ الآمن

محمد البدوي

أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أن أسعار الذهب والمعادن الثمينة تشهد تحركات مستمرة داخل السوق، حيث يمكن أن تتغير الأسعار كل دقيقة نتيجة التطورات السريعة في الأسواق المحلية والعالمية.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج «حديث القاهرة» المذاع على قناة «القاهرة والناس»، أوضح واصف أن تقلبات أسعار الفضة تعتبر حديثة نسبيًا مقارنة بالذهب، الذي يشهد تغيرات مستمرة على مدار السنوات الخمس عشرة الماضية، بمعدل يصل إلى نحو 15 مرة يوميًا صعودًا وهبوطًا، بالتوازي مع تحركات البورصات العالمية.

صناديق الاستثمار العالمية

وأشار إلى أن الحروب العالمية تُعد أحد أبرز العوامل التي تؤثر على أسعار الذهب، حيث يزيد الإقبال عليه باعتباره ملاذًا آمنًا في أوقات الأزمات، كما أن هناك طلبًا متزايدًا من البنوك وصناديق الاستثمار العالمية، ما يرفع الأسعار بشكل مباشر. وأضاف أن المواطنين بدأوا يتجهون أيضًا لشراء سبائك الفضة كوسيلة للادخار.

وأضاف واصف أن أسعار الفضة ارتفعت بنسبة تصل إلى 80%، موضحًا أن الاستثمار فيها يحمل درجة من المجازفة مقارنة بالذهب، الذي يظل الخيار الأكثر أمانًا. 

ارتفاع أسعار الفضة

كما أرجع ارتفاع أسعار الفضة إلى توسع استخدامها في صناعات مهمة مثل الرقائق الإلكترونية والتكنولوجيا الحديثة، مما زاد الطلب عليها عالميًا.

وعلق رئيس الشعبة على ما يتم تداوله حول وجود سبائك ذهب وفضة مغشوشة في الأسواق، مؤكدًا أن هذه الأخبار قديمة ولا تعكس الوضع الحالي، مشددًا على عدم وجود مثل هذه الظاهرة في الوقت الراهن.

