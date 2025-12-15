قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نتنياهو أصبح منبوذ دوليا .. أكسيوس : رفض مصري للقاء الرئيس السيسي برئيس وزراء إسرائيل
الرياضة: تنسيق كامل مع وزارة الإسكان لإيجاد حلول لأزمة أرض الزمالك
أشاد به ترامب.. من هو أحمد الأحمد بطل التصدي لهجوم سيدني؟
تدفق السحب الممطرة على هذه المناطق.. والأرصاد تحذر من أمطار على القاهرة الكبرى
هند صبري تتصدر ترنيد مؤشر البحث جوجل لهذا السبب
أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم 15 ديسمبر 2025
أول تعليق من شقيق شيرين عبد الوهاب بعد أمر ضبطه وإحضاره للتعدي عليها
توروب يفاضل بين الثنائي لقيادة هجوم الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا
عيار 21 يتراجع مجددًا.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم بعد القفزة الكبيرة
سعر الذهب الآن في مصر.. أفضل وقت لشراء عيار 21
علاج نزلات البرد خلال 24 ساعة .. أخطاء شائعة تؤخر الشفاء
مكتبة الإسكندرية تشهد حفل توزيع جوائز الدورة الأولى من مسابقة الرسم "عالم خيال"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

فوائد الزبيب للأطفال.. صحة أفضل ونمو أسرع

فوائد الزبيب للأطفال.. صحة أفضل ونمو أسرع
فوائد الزبيب للأطفال.. صحة أفضل ونمو أسرع
أسماء عبد الحفيظ

يُعد الزبيب من أكثر الوجبات الخفيفة الطبيعية التي يحبها الأطفال، لطعمه الحلو وسهولة تناوله، لكنه ليس مجرد تسلية صحية، بل كنز غذائي يساهم في دعم صحة الطفل ونموه البدني والعقلي. 

فوائد الزبيب للأطفال

في هذا المقال نستعرض أهم فوائد الزبيب للأطفال، ولماذا ينصح به خبراء التغذية ضمن النظام الغذائي اليومي، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

1. مصدر طبيعي للطاقة

الزبيب غني بالسكريات الطبيعية مثل الجلوكوز والفركتوز، ما يجعله خيارًا ممتازًا لمنح الأطفال طاقة سريعة وصحية، خاصة قبل الذهاب إلى المدرسة أو ممارسة النشاط البدني، دون اللجوء إلى الحلويات الصناعية.

فوائد الزبيب للأطفال.. صحة أفضل ونمو أسرع

2. يدعم النمو وبناء الجسم

يحتوي الزبيب على مجموعة من المعادن المهمة مثل:

  • الحديد: ضروري لتكوين الهيموجلوبين والوقاية من الأنيميا.
  • الكالسيوم: يساعد على بناء عظام وأسنان قوية.
  • البوتاسيوم: يساهم في نمو العضلات وتنظيم ضربات القلب.
  • هذه العناصر تلعب دورًا أساسيًا في النمو السليم للأطفال.

3. يحسن صحة الجهاز الهضمي

الزبيب غني بالألياف الغذائية التي تساعد على:

  • تحسين حركة الأمعاء.
  • الوقاية من الإمساك الشائع عند الأطفال.
  • تعزيز البكتيريا النافعة في الأمعاء.
  • تناول كمية معتدلة من الزبيب بانتظام يساعد على راحة الجهاز الهضمي.

4. يقوي المناعة ويقلل العدوى

فوائد الزبيب للأطفال.. صحة أفضل ونمو أسرع

يحتوي الزبيب على مضادات أكسدة طبيعية مثل الفينولات، التي:

  • تحارب الجذور الحرة.
  • تعزز مناعة الجسم.
  • تقلل فرص الإصابة بنزلات البرد والالتهابات المتكررة.

5. مفيد لصحة الدماغ والتركيز

الفيتامينات والمعادن الموجودة في الزبيب تساعد على:

  • تحسين الذاكرة.
  • دعم التركيز والانتباه.
  • تعزيز الأداء الذهني أثناء الدراسة.
  • لهذا يُنصح به كوجبة خفيفة أثناء المذاكرة.

6. يحافظ على صحة الأسنان عند تناوله باعتدال

رغم طعمه الحلو، يحتوي الزبيب على مركبات نباتية تقلل نمو البكتيريا الضارة في الفم، لكن من المهم:

  • عدم الإفراط في تناوله.
  • غسل الأسنان بعده، خاصة قبل النوم.

7. يساعد على زيادة الوزن الصحي

للأطفال الذين يعانون من النحافة، يُعد الزبيب خيارًا ممتازًا لزيادة الوزن بشكل صحي، دون الاعتماد على أطعمة غير مفيدة، خاصة عند إضافته إلى الزبادي أو الشوفان.

الكمية المناسبة للأطفال

  • من عمر سنة إلى 3 سنوات: يُقدم مطحونًا أو منقوعًا لتجنب الاختناق.
  • من 4 إلى 6 سنوات: حفنة صغيرة يوميًا.
  • أكبر من 6 سنوات: حفنة متوسطة حسب النشاط اليومي.

نصائح مهمة للأمهات

  • اغسلي الزبيب جيدًا قبل تقديمه.
  • قدميه كجزء من وجبة متكاملة وليس بمفرده دائمًا.
  • تجنبي تقديمه بكميات كبيرة للأطفال المصابين بتسوس الأسنان أو السكري.
     
الزبيب فوائد الزبيب فوائد الزبيب للأطفال أهم فوائد الزبيب للأطفال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 15-12-2025 في مصر

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط؟.. الإفتاء توضح

أمطار

أمطار غزيرة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين |فيديو

أسعار الذهب اليوم الاثنين

ارتفاع مفاجئ في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 وصل كام؟

المستشار محمد الحمصاني

لا إضرار بالسكان ومصادر رزقهم.. الحكومة تعلن خطة تطوير منشأة ناصر

أرشيفية

حملت من طليقها.. كواليس خنق شاب لشقيقته بالعمرانية

فيروس

المصاب يقعد في البيت.. تفاصيل جديدة بشأن الأمراض التنفسية المنتشرة حاليا

اشرف روقا

روقا عن معاناة الزمالك: كنا بنلم ازايز الميه في الفندق عشان مفيش فلوس

ترشيحاتنا

وظائف

برواتب تتجاوز 10 آلاف جنيه.. وظائف خالية للشباب قدم الآن

مؤتمر الهيئة الوطنية لمتابعة تصويت المصريين بالخارج على 55 دائرة بانتخابات مجلس النواب

بعد قليل.. مؤتمر الهيئة الوطنية لمتابعة تصويت المصريين بالخارج بانتخابات النواب

وزيرة التنمية المحلية

التنمية المحلية: حملات مفاجئة على حي المقطم بالقاهرة ومركز ومدينة كفر شكر بالقليوبية خلال ديسمبر

بالصور

فوائد الزبيب للأطفال.. صحة أفضل ونمو أسرع

فوائد الزبيب للأطفال.. صحة أفضل ونمو أسرع
فوائد الزبيب للأطفال.. صحة أفضل ونمو أسرع
فوائد الزبيب للأطفال.. صحة أفضل ونمو أسرع

التهاب الحلق في الشتاء.. متى يكون بسيطًا ومتى يحتاج تدخلًا طبيًا؟

التهاب الحلق في الشتاء
التهاب الحلق في الشتاء
التهاب الحلق في الشتاء

علاج نزلات البرد خلال 24 ساعة .. أخطاء شائعة تؤخر الشفاء

خطوات سريعة لعلاج نزلات البرد خلال 24 ساعة
خطوات سريعة لعلاج نزلات البرد خلال 24 ساعة
خطوات سريعة لعلاج نزلات البرد خلال 24 ساعة

رسمياً.. هل رأس السنة 2026 إجازة رسمية؟

إجازة رأس السنة 2026
إجازة رأس السنة 2026
إجازة رأس السنة 2026

فيديو

أحمد الأحمد

بطل أستراليا المسلم.. أحمد الأحمد تصدى لهجوم سيدني

المتهمين

الزباين واقفين طوابير.. القبض على تاجرى مخدرات بالجيزة

وفاة شقيقته إيمان إمام

الحزن يخيم على عائلة الزعيم.. وداعا إيمان إمام‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

المزيد