فوائد الزبيب للأطفال.. صحة أفضل ونمو أسرع

يُعد الزبيب من أكثر الوجبات الخفيفة الطبيعية التي يحبها الأطفال، لطعمه الحلو وسهولة تناوله، لكنه ليس مجرد تسلية صحية، بل كنز غذائي يساهم في دعم صحة الطفل ونموه البدني والعقلي.

فوائد الزبيب للأطفال

في هذا المقال نستعرض أهم فوائد الزبيب للأطفال، ولماذا ينصح به خبراء التغذية ضمن النظام الغذائي اليومي، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

1. مصدر طبيعي للطاقة

الزبيب غني بالسكريات الطبيعية مثل الجلوكوز والفركتوز، ما يجعله خيارًا ممتازًا لمنح الأطفال طاقة سريعة وصحية، خاصة قبل الذهاب إلى المدرسة أو ممارسة النشاط البدني، دون اللجوء إلى الحلويات الصناعية.

2. يدعم النمو وبناء الجسم

يحتوي الزبيب على مجموعة من المعادن المهمة مثل:

الحديد: ضروري لتكوين الهيموجلوبين والوقاية من الأنيميا.

الكالسيوم: يساعد على بناء عظام وأسنان قوية.

البوتاسيوم: يساهم في نمو العضلات وتنظيم ضربات القلب.

هذه العناصر تلعب دورًا أساسيًا في النمو السليم للأطفال.

3. يحسن صحة الجهاز الهضمي

الزبيب غني بالألياف الغذائية التي تساعد على:

تحسين حركة الأمعاء.

الوقاية من الإمساك الشائع عند الأطفال.

تعزيز البكتيريا النافعة في الأمعاء.

تناول كمية معتدلة من الزبيب بانتظام يساعد على راحة الجهاز الهضمي.

4. يقوي المناعة ويقلل العدوى

يحتوي الزبيب على مضادات أكسدة طبيعية مثل الفينولات، التي:

تحارب الجذور الحرة.

تعزز مناعة الجسم.

تقلل فرص الإصابة بنزلات البرد والالتهابات المتكررة.

5. مفيد لصحة الدماغ والتركيز

الفيتامينات والمعادن الموجودة في الزبيب تساعد على:

تحسين الذاكرة.

دعم التركيز والانتباه.

تعزيز الأداء الذهني أثناء الدراسة.

لهذا يُنصح به كوجبة خفيفة أثناء المذاكرة.

6. يحافظ على صحة الأسنان عند تناوله باعتدال

رغم طعمه الحلو، يحتوي الزبيب على مركبات نباتية تقلل نمو البكتيريا الضارة في الفم، لكن من المهم:

عدم الإفراط في تناوله.

غسل الأسنان بعده، خاصة قبل النوم.

7. يساعد على زيادة الوزن الصحي

للأطفال الذين يعانون من النحافة، يُعد الزبيب خيارًا ممتازًا لزيادة الوزن بشكل صحي، دون الاعتماد على أطعمة غير مفيدة، خاصة عند إضافته إلى الزبادي أو الشوفان.

الكمية المناسبة للأطفال

من عمر سنة إلى 3 سنوات: يُقدم مطحونًا أو منقوعًا لتجنب الاختناق.

من 4 إلى 6 سنوات: حفنة صغيرة يوميًا.

أكبر من 6 سنوات: حفنة متوسطة حسب النشاط اليومي.

