السفير المصري لدى لبنان: انطباعات إيجابية للسفراء عن أداء الجيش اللبناني

قال السفير المصري لدى لبنان علاء موسى، إنّ اليوم شهد انعقاد اجتماع بين قائد الجيش اللبناني مع عدد من السفراء العرب والأجانب برفقة عدد من الملحقين العسكريين للبعثات الدبلوماسية في لبنان.

وأضاف السفير المصري لدى لبنان علاء موسى، في لقاء مع الإعلامي أحمد بصيلة، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "وكانت فرصة طيبة أن قائد الجيش أطلع السفارات الدبلوماسية على المجهود الذي قام به الجيش اللبناني على مدار الفترة الماضية لتنفيذ خطته بشأن حصر السلاح في يد الدولة وبدءً بجنوب الليطاني".

وتابع السفير المصري لدى لبنان علاء موسى، أنّ الاجتماع كان أكثر من ممتاز لأنه أعطى فرصة للدولة اللبنانية لتعرض سرديتها في مواجهة سرديات أطراف أخرى، مشيرًا، إلى أنه يعتقد أنّ انطباع العام لدى السفراء والمشاركين في الاجتماع كان إيجابيًا للغاية، لأن الجيش اللبناني قام بمهمة واضحة المعالم، ولها ثمار أيضا.

وأردف السفير المصري لدى لبنان علاء موسى، ان : "واستمعنا من قائد الجيش إلى أنه يخطط بنهاية هذا العام، يمكن الإعلان عن أنّ منطقة جنوب الليطاني أصبحت تحت سيطرة الجيش بالكامل وعادت سيادة الدولة اللبنانية على هذا الجزء من البلاد طبعاً تمهيداً إلى استكمال خطة الجيش في مناطق أخرى في لبنان".