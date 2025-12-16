هطول أمطار غزيرة على مدن وقرى كفر الشيخ| شاهد

شهدت محافظة كفر الشيخ، هطول أمطار غزيرة على معظم مدن وقرى المحافظة، وسط الدفع بمعدات وعمال النظافة بالوحدات المحلية لكسح مياه الأمطار.

وفي سياق متصل، تابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، الجهود المبذولة لعمال النظافة والسائقين بأحياء مدينة دسوق، لاستمرارهم بالعمل على رفع مياه الأمطار بشوارع دسوق ليلاً، ورفع مخلفات الأمطار.

وجرى فتح صفايات الأمطار، والدفع بسيارات الكسح، لرفع التجمعات أولاً بأول، ورفع كل مخلفات المطر، وذلك إثر عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط الأمطار.

وأكد رئيس المدينة، استمرار رفع درجات الاستعداد بنطاق المركز والمدينة، لمواجهة التغيرات المناخية وسقوط الأمطار بجميع شوارع المدينة والقرى، لرفع مستوى الخدمات والتواصل مع المواطنين، وتحسين منظومة النظافة بشوارع المدينة على مدار اليوم، ورفع جميع المخلفات والقمامة بالمدينة الرئيسية والفرعية بالمدينة والقرى.