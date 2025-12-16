قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياح وشبورة.. الأرصاد تحذر من برودة طقس اليوم الثلاثاء
هطول أمطار غزيرة على مدن وقرى كفر الشيخ| شاهد
هل يعرف الميت أخبار الأحياء؟.. متابعة لحظية لحياتك و11 حقيقة مفزعة
أومال الإسفاف إيه؟ عمرو أديب يهاجم محمد صبحي بسبب فيلم "الست"
الشتاء يطرق الأبواب بقوة.. الأرصاد تكشف مفاجآت الطقس غدا
العلاقة الزوجية وضوابطها في الإسلام.. آيتان وحديث تضمن قوتها
دور الثوم المعتق في الوقاية من ألزهايمر.. دراسة علمية تكشف
حسبي الله ونعم الوكيل.. شقيق شيرين عبد الوهاب يوجه لها كلمات مؤثرة
بعد 21 سنة زواج.. طلاق المخرج حسام الحسيني ابن نهال عنبر
تحذير هام: طقس بارد وشبورة مائية كثيفة تُهدد الطرق غدا
هل تقرر تعطيل الدراسة في المدارس غدا بجميع المحافظات بسبب الأمطار؟|تفاصيل عاجلة
وفاة طبيب شاب داخل مستشفى بكفر الشيخ تشعل الغضب.. اتهامات بالإهمال الطبي وتأخر إسعاف الحالة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

هطول أمطار غزيرة على مدن وقرى كفر الشيخ| شاهد

أمطار في كفر الشيخ
أمطار في كفر الشيخ
محمود زيدان

شهدت محافظة كفر الشيخ، هطول أمطار غزيرة على معظم مدن وقرى المحافظة، وسط الدفع بمعدات وعمال النظافة بالوحدات المحلية لكسح مياه الأمطار.

وفي سياق متصل، تابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، الجهود المبذولة لعمال النظافة والسائقين بأحياء مدينة دسوق، لاستمرارهم بالعمل على رفع مياه الأمطار بشوارع دسوق ليلاً، ورفع مخلفات الأمطار.

 وجرى فتح صفايات الأمطار، والدفع بسيارات الكسح، لرفع التجمعات أولاً بأول، ورفع كل مخلفات المطر، وذلك إثر عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط الأمطار.

وأكد رئيس المدينة، استمرار رفع درجات الاستعداد بنطاق المركز والمدينة، لمواجهة التغيرات المناخية وسقوط الأمطار بجميع شوارع المدينة والقرى، لرفع مستوى الخدمات والتواصل مع المواطنين، وتحسين منظومة النظافة بشوارع المدينة على مدار اليوم، ورفع جميع المخلفات والقمامة بالمدينة الرئيسية والفرعية بالمدينة والقرى.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ أخبار وتقارير أخبار كفر الشيخ

