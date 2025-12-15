قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع الصفوف .. صور وتفاصيل
بعد مد المهلة.. آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء
تزامنا مع نظر الطعون على انتخابات النواب.. الإدارية العليا: عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي
مصادر سورية: جيش الاحتلال ينصب حاجزًا ويفتش المارة بريف القنيطرة
رابطة العالم الإسلامي: أولينا أهمية كبرى للذكاء الاصطناعي للوقوف على كيفية الاستفادة منه
أمطار غزيرة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين |فيديو
رئيس الوزراء لمجتمع رجال الأعمال: ضاعفوا استثماراتكم فالفرص واسعة وواعدة
وفاة طالبة بالصف السادس الابتدائي وطالب بكلية العلاج الطبيعي.. ما الذي حدث؟
إنجاز عالمي.. مصر سادس دولة تحقق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما
رئيسة الاستخبارات البريطانية تحذر: خط المواجهة في كل مكان مع تصاعد التهديد الروسي
برودة شديدة وأمطار غزيرة تضرب دمياط.. والمحافظ يتخذ إجراءات عاجلة لمواجهة الطقس السيئ
محافظات

وداعاً للعشوائية.. تطوير سوق الشيخ دياب بمدينة بيلا في كفر الشيخ

محمود زيدان

أعلنت الدكتورة آمال بركات، رئيس مركز ومدينة بيلا بكفر الشيخ، اليوم الإثنين، بدء تنفيذ أعمال تطوير مشروع سوق الشيخ دياب بمدينة بيلا، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025 - 2026م.

يأتي هذا في إطار الخطة الشاملة لمحافظة كفر الشيخ لتطوير الأسواق ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، والقضاء على ظاهرة الأسواق العشوائية، بما يتوافق مع مستهدفات الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030، تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ.

وأوضحت رئيس مدينة بيلا، أن مشروع تطوير سوق الشيخ دياب يُقام على مساحة إجمالية تبلغ 1250 مترًا مربعًا، ويضم نحو 30 باكية بمساحات موحدة تصل إلى 3×3 أمتار لكل باكية، مشيرة إلى أن السوق سيتم تجهيزه بكافة المرافق الأساسية من مياه وإنارة وخدمات لازمة، بما يضمن توفير بيئة حضارية آمنة ومنظمة للبائعين والمواطنين.

وأكدت الدكتورة آمال بركات، أن أعمال التطوير تأتي في إطار جهود الدولة لتحديث البنية التحتية وتحسين جودة الحياة، من خلال إنشاء أسواق حضرية حديثة تسهم في تنظيم الشوارع الداخلية، وتحقيق السيولة المرورية، والحد من التكدسات، إلى جانب تحسين مستوى الخدمات المقدمة للتجار والمترددين على السوق، بما يعكس الوجه الحضاري لمدينة بيلا ويحقق الصالح العام.

كفر الشيخ بيلا محافظ كفر الشيخ

