شتاء دافئ.. محافظ كفر الشيخ يفتتح معرضًا مجانيًا للطلاب الأولى بالرعاية

افتتح اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، معرض «شتاء دافئ» بمدرسة كفرالشيخ الثانوية الزراعية العسكرية بمدينة كفر الشيخ، لدعم الطلاب الأولى بالرعاية وأسرهم، مجاناً، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ويستمر المعرض لمدة أسبوع، ويستهدف توزيع 5 آلاف قطعة متنوعة تشمل ملابس (زي مدرسي، أطفال، حريمي، رجالي)، وشنط، وأحذية، ومفروشات، لصالح الطلاب الأولى بالرعاية وأسرهم من أبناء المدرسة والمدارس المجاورة، مجاناً، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

أوضح محافظ كفرالشيخ أن معرض «شتاء دافئ» يأتي في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به الدولة لدعم الطلاب والأسر الأولى بالرعاية، بما يسهم في تحسين مستوى معيشتهم وتحقيق العدالة الاجتماعية لأبناء المحافظة.

أكد محافظ كفرالشيخ أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بدعم المبادرات المجتمعية التي تعزز مظلة الحماية الاجتماعية، وتوفر الاحتياجات الأساسية للطلاب وأسرهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

جاء ذلك بحضور أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والمهندس محمد السبكي، مدير عام التعليم الفني، وياسر البرجي، مدير إدارة شرق كفرالشيخ التعليمية.