رياضة

بعد أزمة أرض أكتوبر.. أحمد سليمان: حاسبونا إن اخطأنا واتركوا الكيان

أحمد سليمان
أحمد سليمان
عبدالله هشام

أكد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على استعداد المجلس للمحاسبة والمسائلة حال حدوث أخطاء بعد أزمة سحب أرض أكتوبر.

وقال أحمد سليمان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : إلى من يهمه الأمر إذا كان هناك أى خطأ منسوب لمجلس الإدارة فنحن على أتم الاستعداد للمحاسبة والمساءلة وأنا أولهم والمثول أمام أى جهة .
 

وأضاف : أما الكيان فهو  رمز رياضي مصري أصيل ملك لأعضائه وجماهيره وكلي أمل ورجاء أن نتعاون جميعا للحفاظ عليه وعلى تاريخه ومكتسباته وتنميته للوقوف مستقبلا أمام أي عقبات.

محاسبة المخطئ في أزمة الزمالك

وفي وقت سابق قال عفت نصار نجم نادي الزمالك السابق، أن القلعة البيضاء تُعد كيانًا عامًا تابعًا للدولة وليست مشروعًا خاصًا، مشددًا على أهمية الفصل بين أخطاء الإدارات المتعاقبة وتاريخ واسم نادي الزمالك.

وأضاف نصار، خلال تصريحاته لبرنامج "نمبر وان" مع الإعلامي محمد شبانة على قناة CBC، إنه يحترم مؤسسات الدولة وعلى رأسها النيابة العامة والقضاء، إلا أن الزمالك يجب النظر إليه باعتباره مؤسسة رياضية كبيرة ذات جماهيرية عريضة، وليس كيانًا فرديًا لتحقيق مصالح شخصية.

وأوضح أن أي مشروع استثماري خاص بأرض نادي الزمالك، في حال تنفيذه، سيعود بالنفع على النادي نفسه وليس على أشخاص بعينهم، مطالبًا الدولة بإدراك قيمة الزمالك ودعمه خلال المرحلة الحالية بدلًا من تركه يواجه أزمات متلاحقة.

وأوضح نجم الزمالك السابق أن النادي حصل على جميع الموافقات الرسمية لإنشاء فرع أكتوبر، مؤكدًا أن أي أخطاء إدارية يجب أن يُحاسب عليها مجلس الإدارة المسؤول عنها، دون تحميل النادي أو جماهيره تبعات تلك الأخطاء.

واختتم عفت نصار تصريحاته بالتأكيد على ضرورة محاسبة أي مسؤول يثبت تسببه في الإضرار بنادي الزمالك، مشددًا على أن القلعة البيضاء كيان كبير لا يليق به كل هذا الجدل والضغوط المستمرة.

الزمالك نادي الزمالك أخبار الزمالك فريق الزمالك أحمد سليمان

