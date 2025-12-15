قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرياضة: تنسيق كامل مع وزارة الإسكان لإيجاد حلول لأزمة أرض الزمالك
أشاد به ترامب.. من هو أحمد الأحمد بطل التصدي لهجوم سيدني؟
تدفق السحب الممطرة على هذه المناطق.. والأرصاد تحذر من أمطار على القاهرة الكبرى
هند صبري تتصدر ترنيد مؤشر البحث جوجل لهذا السبب
أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم 15 ديسمبر 2025
أول تعليق من شقيق شيرين عبد الوهاب بعد أمر ضبطه وإحضاره للتعدي عليها
توروب يفاضل بين الثنائي لقيادة هجوم الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا
عيار 21 يتراجع مجددًا.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم بعد القفزة الكبيرة
سعر الذهب الآن في مصر.. أفضل وقت لشراء عيار 21
علاج نزلات البرد خلال 24 ساعة .. أخطاء شائعة تؤخر الشفاء
مكتبة الإسكندرية تشهد حفل توزيع جوائز الدورة الأولى من مسابقة الرسم "عالم خيال"
تقديم المتهم بابتزاز أميرة الذهب بفيديوهات فاضحة للمحاكمة
رياضة

توروب يفاضل بين الثنائي لقيادة هجوم الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا

توروب
توروب
حسام الحارتي

يفاضل  يبس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بين الثنائي نيتس جراديشار ومحمد شريف، لقيادة هجوم الفريق خلال مواجهة سيراميكا كليوباترا في كأس عاصمة مصر.

واستعادة النادي الأهلي خدمات محمد شريف بعد الراحلة  التي حصل عليها اللاعب بعد مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس العرب

موعد مباراة الأهلي  وسيراميكا كليوباترا

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي نظيره فريق سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة المقبل الموافق 19 من شهر ديسمبر الجاري،  ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر. 

وطلب المدرب الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للأهلي، تقريراً من محللي الأداء بالفريق عن فريق سيراميكا قبل مواجهة الجمعة المقبل فى الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر والتي يخوضها المارد الأحمر دون لاعبيه الدوليين .

ويرغب توروب فى تجهيز لاعبي الأهلي بشكل جيد لتقديم عروض جيدة في هذه البطولة التي يلعب فيها الأهلي ضمن منافسات المجموعة الأولى برفقة كل من، سيراميكا – فاركو- طلائع الجيش- إنبي- غزل المحلة، والمقاولون العرب. وخسر الأهلى من إنبى بهدف دون رد فى الجولة الأولى لكأس عاصمة مصر.

وخسر سيراميكا مباراته الأولى في دور المجموعات بكأس عاصمة مصر من طلائع الجيش بهدفين دون رد، وحقق فريق سيراميكا لقب بطولة كأس عاصمة مصر 3 مرات متتالية، بالفوز على فرق، المصري، طلائع الجيش والبنك الأهلي في آخر 3 نهائيات.

يبس توروب الأهلي النادي الأهلي محمد شريف بطولة كأس العرب سيراميكا كليوباترا كأس عاصمة مصر

سعر الذهب في مصر

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط

أمطار

أسعار الذهب اليوم الاثنين

المستشار محمد الحمصاني

أرشيفية

فيروس

اشرف روقا

نتنياهو وترامب

ملك البحرين ورئيس البرلمان العربي

وزير الخارجية

فوائد الزبيب للأطفال.. صحة أفضل ونمو أسرع

أحمد الأحمد

المتهمين

وفاة شقيقته إيمان إمام

د. آية الهنداوي

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

د. منال إمام

محمد ماهر

عبد السلام فاروق

