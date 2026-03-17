ليلة 27 رمضان في طور سيناء.. مئات المصلين يجتمعون حول أكبر مائدة سحور بمسجد المنشية

شهد مسجد المنشية الجامع بطور سيناء ، أجواءً إيمانية مميزة في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان، حيث نظم المصلون أكبر مائدة سحور جماعي عقب أداء صلاتي التراويح والتهجد، بمشاركة مئات المصلين من أبناء المدينة.

وقام المصلون و المعتكفون داخل المسجد بتجهيز مائدة السحور الجماعي، وهي عادة سنوية يحرصون على إقامتها في هذه الليلة المباركة من كل عام. كما شارك عدد من شباب المسجد في تنظيم المائدة وتوزيع وجبات السحور على الحضور، في صورة تعكس روح التعاون والتكافل بين أبناء المجتمع.

و تضمنت مائدة السحور عددًا من الأطعمة البسيطة التي تعكس روح الشهر الكريم، من بينها الفول المدمس والبيض والجبن والزبادي، حيث التف المصلون حول المائدة في أجواء يسودها الود والمحبة.

و أمَّ المصلين في صلاتي التراويح والتهجد الشيخ محمد النمراوي امام مسجد المنشية ، وسط أجواء روحانية عامرة بالخشوع والابتهال، وبحضور كبير من الأهالي الذين حرصوا على إحياء هذه الليلة المباركة داخل المسجد.

ويُعد مسجد المنشية الجامع من أقدم المساجد في مدينة طور سيناء، ويشهد إقبالًا واسعًا من الأهالي خلال شهر رمضان، خاصة في العشر الأواخر، حيث يحرص المصلون على أداء صلاتي التراويح والتهجد و الاعتكاف.

وأكد عدد من المصلين أن هذه الأجواء الإيمانية الفريدة التي يشهدها المسجد في ليلة 27 رمضان تجمع أبناء المدينة في مشهد روحاني مميز، يعكس قيم المحبة والتراحم والتكافل بين خلال الشهر الكريم.