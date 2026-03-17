على مساحة 100 فدان.. محافظ الوادي الجديد تبحث إنشاء مجمع مصانع

التقت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، وفد هيئة تنمية الصعيد بحضور الدكتورة روضة يوسف رئيس فرع هيئة تنمية الصعيد بالمحافظة؛ وذلك على ضوء اللقاء الأخير الذي جمعها برئيس الهيئة بالقاهرة لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، ودعم عدد من المشروعات التنموية على أرض المحافظة.

وصرّحت المحافظ أن اللقاء تطرق لمناقشة إنشاء مجمع مصانع على مساحة ١٠٠ فدان لخدمة أبناء المحافظة وتوفير فرص عمل، كما شهد متابعة المشروعات الجارية والمزمع تنفيذها بين المحافظة والهيئة، وعلى رأسها تطوير مجمع التمور بالخارجة؛ بما يسهم في رفع كفاءة تشغيله من خلال الاستعانة بخبرات القطاع الخاص، بالإضافة للموقف التتفيذي لمصنع إنتاج شكائر الزماط بمدينة الخارجة المقرر افتتاحه خلال الأيام المقبلة، والمجمع الصناعي الحرفي بمركز بلاط، وتنفيذ مصنع تدوير للمخلفات الزراعية.

وأكّدت المحافظ على ضرورة تسريع وتيرة العمل والتركيز على الملفات المستهدفة لدخولها حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن بما يعود بالخير والنفع غلى المحافظة وأهلها، لافتةً لتقديم كافّة أوجه الدعم لإنجاز المشروعات وجذب الاستثمارات الجادة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من موارد المحافظة الاقتصادية والطبيعية وتوفير فرص عمل إضافية لأبناء الوادي الجديد.