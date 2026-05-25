لتقديم التهنئة ..محافظ القاهرة يستقبل وفد بيت العائلة المصرية

استقبل الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بمكتبه بديوان عام المحافظة، لتقديم التهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك وفد بيت العائلة المصرية والذي ضم أ.د. مصطفى عبد الغنى أمين عام بيت العائلة المصرية ونائب رئيس جامعة الأزهر، والأنبا إرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسي والأمين العام المساعد لبيت العائلة المصرية ، والقس موسى تامر كاهن كنيسة القيامة بالمركز عضو لجنة الخطاب الدينى ، واللواء سامى سيدهم عضو لجنة المتابعة، والدياكون قزمان القمص .

وثمن الدكتور إبرهيم صابر محافظ القاهرة دور بيت العائلة المصرية في تعديل المفاهيم الخاطئة ومحاربة العادات السلبية في المجتمع، وحرصه على نشر قيم المحبة ومواجهة الأفكار الهدامة من خلال الندوات والأنشطة المجتمعية التى يقوم بها.