ديني

وزير الأوقاف يلتقي سفير إندونيسيا بالقاهرة بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة

عبد الرحمن محمد

التقى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الدكتور لطفي رؤوف، سفير جمهورية إندونيسيا بالقاهرة، بمقر وزارة الأوقاف في العاصمة الجديدة، وذلك في إطار زيارة وداع قام بها السفير الإندونيسي قبيل انتهاء مدة عمله الدبلوماسي في مصر.

وزير الأوقاف يلتقي سفير إندونيسيا بالقاهرة

ورحّب وزير الأوقاف، في مستهل اللقاء، بسفير إندونيسيا والوفد المرافق له، مثنيًا على جهوده الدبلوماسية، مؤكدًا أنه مثّل نموذجًا راقيًا للدبلوماسي المخلص، وصديقًا مخلصًا لمصر وشعبها، وأسهم بفاعلية في توطيد علاقات التعاون بين البلدين، ولا سيما عبر الأزهر الشريف الذي يُعد أحد أعمدة التواصل العلمي الديني الثقافي بين الشعبين، معربًا عن اعتزازه بتسميته ضيف الشرف في اليوم الوطني في احتفال سفارة إندونيسيا به في القاهرة لعامين.

وأشار الوزير إلى أن العلاقات المصرية الإندونيسية تشهد دعمًا قويًا على المستويين الرسمي والشعبي، وتمضي نحو مزيد من التنسيق والتعاون إثر إعلان البلدين ترفيع علاقتهما إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، راجيًا للسفير دوام التوفيق في مهامه المقبلة، ومؤكدًا استمرار التواصل والتعاون بين الجانبين. 

من جانبه، أعرب سفير إندونيسيا عن بالغ تقديره لما لمسه من دعم واهتمام من وزارة الأوقاف بالجالية الإندونيسية، مشيدًا بحرص الوزير على تعزيز أواصر التعاون الديني والعلمي، ومثمِّنًا مشاركته في الفعاليات الوطنية والثقافية الإندونيسية خلال فترة عمله بالقاهرة. 

وأكد السفير أن سنوات عمله في مصر شكّلت تجربة إنسانية ومهنية ثرية، مشيرًا إلى ما تشهده الدولة المصرية من إنجازات ملموسة في البنية التحتية والتنمية الشاملة، ومعربًا عن فخره بعمق العلاقات التاريخية بين مصر وإندونيسيا، وما شهدته من تطور ملحوظ في مجالات التعليم والثقافة والتعاون الديني وتبادل الزيارات الرسمية.

رافق السفير الإندونيسي في زيارته وفد ضم كلاً من المستشار محمد نور سالم، والمستشار الدكتور رحمت أمينع لاسيم، وأغوس هداية الله - سكرتير أول، ومحمد عارف رمضان - سكرتير أول، والدكتور عبد المتعالي - الملحق التربوي والثقافي.

فيما حضر اللقاء من قيادات وزارة الأوقاف الدكتور عبد الله حسن – مساعد الوزير لشئون المتابعة، والدكتور أسامة رسلان – المتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف.

واختُتم اللقاء بتبادل الهدايا التذكارية، في أجواء عكست عمق الروابط الأخوية بين البلدين، وتأكيد الجانبين على مواصلة البناء على ما تحقق من تعاون مثمر في مختلف المجالات.

وزير الأوقاف يلتقي سفير إندونيسيا بالقاهرة وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف يلتقي سفير إندونيسيا وزارة الأوقاف الأوقاف

فوائد الزبيب للأطفال.. صحة أفضل ونمو أسرع

التهاب الحلق في الشتاء.. متى يكون بسيطًا ومتى يحتاج تدخلًا طبيًا؟

علاج نزلات البرد خلال 24 ساعة .. أخطاء شائعة تؤخر الشفاء

رسمياً.. هل رأس السنة 2026 إجازة رسمية؟

