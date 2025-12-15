هل يمكن زيادة فرص إنجاب توأم طبيعيًا؟خرافات شائعة واستشارى توضح

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفاجأة.. الوطنية للانتخابات تعلن الفئات العمرية الأعلى تصويتا في "مجلس النواب"
تحذير جوي من الأرصاد: أمطار غزيرة وسيول متوقعة في هذه المناطق
رسميًا.. سعر الدولار في البنوك اليوم الإثنين
الوطنية للانتخابات: نفتخر بوعي الناخب المصري
ما الفرق بين الابتلاء والعقوبة؟.. الإفتاء: البلاء محبة من الله لرفع درجة عبده
بدء مؤتمر الهيئة الوطنية لمتابعة تصويت المصريين بالخارج على 55 دائرة بانتخابات مجلس النواب
3 سنوات من الإصرار.. فتاة صماء تجتاز امتحانات محو الأمية بقنا
أحمد الأحمدي| قصة بطل حطم الصورة الذهنية المغلوطة عن الإسلام في الغرب.. ما القصة؟
الإدارية العليا: رفض 26 طعنًا على نتائج الدوائر الـ19 بانتخابات مجلس النواب
منع استخدام الليزر بكل أنواعها في المدرجات خلال كأس أمم أفريقيا 2025
تأجيل محاكمة 56 متهما بالهيكل الإداري للإخوان لجلسة 11 فبراير
علي جمعة عن سر ضياع الأمة: قلة العلم سبب الورطة اللي إحنا فيها
بالصور

أسماء عبد الحفيظ

إنجاب التوأم حلم يراود كثيرًا من الأزواج، خاصة من لديهم شغف بتجربة الأمومة المزدوجة أو الرغبة في تكوين أسرة أكبر في وقت واحد. وبينما تلعب العوامل الوراثية والطبية الدور الأكبر.

يتساءل البعض: هل يمكن زيادة فرص إنجاب توأم طبيعيًا دون اللجوء إلى وسائل طبية؟ تجيب على هذا السؤال الدكتورة هند سلمى استشارى النسا والتوليد، من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد. 

في هذا المقال نستعرض الحقيقة العلمية، والعوامل المؤثرة، وما هو مثبت وما هو مجرد شائع بلا دليل.

أولًا: كيف يحدث الحمل بتوأم؟

يحدث الحمل بتوأم بطريقتين:

  • التوأم غير المتطابق: نتيجة إطلاق المبيض لأكثر من بويضة في الدورة الواحدة وتخصيب كل بويضة بحيوان منوي مختلف.
  • التوأم المتطابق: يحدث عند انقسام بويضة واحدة مخصبة إلى جنينين، وهذا النوع لا يمكن التحكم في حدوثه تقريبًا.
  • الحديث عن زيادة الفرص الطبيعية يركز أساسًا على التوأم غير المتطابق.

عوامل طبيعية قد تزيد فرص إنجاب توأم

العامل الوراثي
وجود تاريخ عائلي لإنجاب توأم، خاصة من جهة الأم، يزيد من احتمالية إطلاق أكثر من بويضة في الشهر نفسه.

عمر المرأة
النساء فوق سن الثلاثين، خاصة بين 35 و40 عامًا، لديهن فرص أعلى للحمل بتوأم بسبب التغيرات الهرمونية وزيادة هرمون FSH المسؤول عن تحفيز المبايض.

عدد مرات الحمل السابقة
كلما زاد عدد مرات الحمل، ارتفعت احتمالات الحمل بتوأم، وفقًا لبعض الدراسات الطبية.

الطول والوزن
تشير أبحاث إلى أن النساء الأطول قامة أو ذوات الوزن الأعلى قليلًا دون سمنة قد تكون لديهن فرص أكبر للحمل بتوأم، بسبب تأثير التغذية والهرمونات.

هل للتغذية دور في إنجاب التوأم؟

رغم عدم وجود وصفة سحرية، إلا أن بعض الدراسات ربطت بين التغذية وفرص الحمل بتوأم، ومنها:

  • منتجات الألبان: خاصة كاملة الدسم، إذ قد تؤثر على مستويات هرمون النمو.
  • حمض الفوليك: تناوله قبل الحمل ضروري للوقاية من تشوهات الأجنة، وهناك ملاحظات غير حاسمة تربطه بزيادة فرص التوأم.
  • البطاطا واليام: في بعض الثقافات الإفريقية، يُعتقد أن لها دورًا في تحفيز الإباضة المزدوجة، لكن الدليل العلمي ما زال محدودًا.

الرضاعة الطبيعية والحمل بتوأم

بعض الدراسات تشير إلى أن الحمل أثناء الرضاعة الطبيعية قد يزيد احتمالات إنجاب توأم بسبب تغير مستويات الهرمونات، إلا أن الأمر ليس مضمونًا ولا يُنصح به دون استشارة طبية.

هل توقيت العلاقة الزوجية مهم؟

توقيت العلاقة قد يؤثر على فرص الحمل عمومًا، لكنه لا يضمن الحمل بتوأم. الإباضة المزدوجة أمر داخلي يعتمد على المبيض والهرمونات أكثر من التوقيت.

  • خرافات شائعة يجب الحذر منها
  • شرب أعشاب معينة دون إشراف طبي.
  • وصفات شعبية غير مثبتة.
  • الإكثار من المنشطات الطبيعية دون علم الطبيب، فقد تؤدي إلى تكيسات أو اضطراب الدورة.

متى يجب استشارة الطبيب؟

إذا كان هناك إصرار على الحمل بتوأم، أو وجود مشكلات في التبويض، أو تأخر الحمل، فاستشارة طبيب النساء ضرورية لتقييم الحالة الصحية ووضع خطة آمنة.

بالصور

