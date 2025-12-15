منتخب مصر 2007 يفوز على نادي النصر برباعية

فاز منتخب مصر لكرة القدم، مواليد 2007 ، بقيادة وائل رياض، المدير الفني ، على الفريق الأول بنادي النصر للتصدير برباعية نظيفة، في إطار برنامج الإعداد المكثف لخوض تصفيات كأس الأمم الأفريقية المقبلة للشباب.

وحرص الجهاز الفني لمنتخب الشباب على تجربة عدد كبير من العناصر، قبل خوض الاستحقاق القاري المهم للاستقرار على التشكيل الأمثل، من خلال تقسيم المنتخب لفريقين وخوض كل فريق شوطًا من المباراة الودية أمام النصر للتصدير.

ومن المقرر أن يخوض منتخب الشباب مباراة ودية أخرى يوم الخميس المقبل، خلال معسكره المفتوح بمركز المنتخبات الوطنية، استعدادًا للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية تحت 19 عامًا.