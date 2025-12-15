أحمد موسى: كامل الوزير رجل محبوب من المصريين ونشيط ومجتهد

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الرئيس السيسي زار ميناء سنغافورة في وقت سابق، مشيرًا إلى أن الميناء كان يُدار من خلال منظومة واحدة تشغل الميناء بأكمله.

وقال خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن الشاب المصري يدير اليوم منظومة ميناء السخنة بالكامل إلكترونيًا، مثل سنغافورة.

وأضاف أن الحاويات تُدار بمنظومة حديثة وكاملة إلكترونيًا، وهو ما يعد أفضل وأسرع، ويحتاج إلى عدد عمالة قليل مع تحقيق أرباح أكبر، مؤكدًا أن تنزيل الحاويات كان يحتاج سابقًا إلى 40 شخصًا، بينما يتم الآن بأحدهم فقط.

وأوضح أن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، قام بعمل رائع خلال توليه الوزارة، قائلاً: "رجل محبوب من المصريين، نشيط ومجتهد، وشغيل، وفي أي وقت تتواصل معه يرد عليك".