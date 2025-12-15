قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شقيق شيرين عبد الوهاب يثير الجدل: الكلمة كأنها قلم نزل على وشي
أحمد موسى: 200 شركة مصرية شاركت في تنفيذ ميناء السخنة
منتخب مصر يمنح تريزيجيه راحة لهذا السبب ..تفاصيل
تصويت أممي كاسح يجدد التأكيد على حق الفلسطينيين في تقرير المصير
شق قانوني وانقسام المجلس ومساندة وزارية.. هل يخرج الزمالك من النفق المظلم أم تتفاقم الأزمة؟
بعد تصريحات الوزير .. ننشر أسعار الكهرباء 2026
أمين الإفتاء: البيع بالتقسيط ليس ربا إذا توافر شرطين أساسيين
تعاون جديد بين الداخلية والنيابة العامة للتخلص الآمن من المضبوطات المخدرة
تفاصيل اصطدام قطار ركاب بسيارة محملة بأعمدة إنارة بمطروح
قدم مصرية في الفضاء.. ما مميزات إطلاق القمر الصناعي المصري SPNEX؟
هجوم دموي في ريف إدلب.. داعش يتبنى استهداف دورية للأمن الداخلي وسقوط قتلى وجرحى
أحمد موسى: مصر لن تتسامح في نقطة مياه واحدة
بالصور

نغم صالح وحليم وتوتي في تعاون موسيقي مميَّز بحلقة جديدة من الموسم السادس لـ “مزيكا صالونات”

مزيكا صالونات
مزيكا صالونات
تقى الجيزاوي

قدّم الموسم السادس من برنامج “مزيكا صالونات” حلقة جديدة جمعت بين الفنانة نغم صالح، الرابر السوداني حليم، والبروديوسر والموزّع توتي، في تجربة موسيقية تعتمد على إنتاج مشترك لأغنية جديدة خلال وقت محدود.

دخل الضيوف الثلاثة الاستوديو دون أي تحضيرات مسبقة، للعمل سويًا على توليد فكرة موسيقية، كتابة كلمات، وتسجيل توزيع الأغنية داخل بيئة تفاعلية، في واحدة من الحلقات التي تعكس التنوع الموسيقي الذي يقدّمه الموسم السادس من البرنامج.

الحلقة تُعرض ضمن حلقات الموسم الذي يُبث كل يوم ثلاثاء، ويتبعها طرح الأغنية المصوّرة يوم الخميس من كل أسبوع، على قناة البرنامج عبر يوتيوب.

وتأتي هذه الحلقة بعد حلقة سابقة حقّق من خلالها عمرو مصطفى وزياد ظاظا نجاحًا لافتًا بأغنيتهم “بعتيني ليه”، التي تصدّرت قائمة تريند يوتيوب لمدّة أيام متواصلة، مما يعكس تفاعل الجمهور مع التجارب الموسيقية غير التقليدية التي يقدّمها البرنامج.  

برنامج “مزيكا صالونات” يواصل استضافة أسماء متنوعة من المشهد الموسيقي، في محاولة لتوسيع حدود التعاون بين الفنّانين، وإنتاج موسيقى بطريقة جديدة ومثيرة للجمهور.

برنامج “مزيكا صالونات” الرابر السوداني حليم البروديوسر والموزّع توتي

أمطار

أمطار غزيرة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين |فيديو

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع المراحل

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع المراحل.. تفاصيل عاجلة الآن

المستشار محمد الحمصاني

لا إضرار بالسكان ومصادر رزقهم.. الحكومة تعلن خطة تطوير منشأة ناصر

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

أرشيفية

حملت من طليقها.. كواليس خنق شاب لشقيقته بالعمرانية

أسعار الذهب اليوم الاثنين

ارتفاع مفاجئ في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 وصل كام؟

أرشيفية

طب شرعي وكلبشات .. تطورات قتل شاب شقيقته خنقا بسبب علاقة حرام بالعمرانية

فيروس

المصاب يقعد في البيت.. تفاصيل جديدة بشأن الأمراض التنفسية المنتشرة حاليا

منتخب الأردن

الأردن يتقدم على السعودية بهدف نزار الرشدان في نصف نهائي كأس العرب 2025

المغرب

خالد الغندور يطرح سؤالاً بشأن كأس العرب

منتخب جنوب إفريقيا

مدرب جنوب إفريقيا يعتذر لمدافعه بعد تصريحات العنصرية

بالصور

مناديل الورق والاستنجاء: هل تهدد صحتك؟.. الإفتاء تضع النقاط على الحروف

نغم صالح وحليم وتوتي في تعاون موسيقي مميَّز بحلقة جديدة من الموسم السادس لـ “مزيكا صالونات”

شراكة جديدة بين فورد ورينو لإنعاش المبيعات الأوروبية

لماذا تزداد الأمراض التنفسية في الشتاء؟ طبيب يوضح الأسباب الخفية

فيديو

الفنانة ياسمينا المصري

الفنانة ياسمينا المصري تتقدم ببلاغ رسمي لهذا السبب

أحمد الأحمد

بطل أستراليا المسلم.. أحمد الأحمد تصدى لهجوم سيدني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

