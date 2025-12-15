نغم صالح وحليم وتوتي في تعاون موسيقي مميَّز بحلقة جديدة من الموسم السادس لـ “مزيكا صالونات”

قدّم الموسم السادس من برنامج “مزيكا صالونات” حلقة جديدة جمعت بين الفنانة نغم صالح، الرابر السوداني حليم، والبروديوسر والموزّع توتي، في تجربة موسيقية تعتمد على إنتاج مشترك لأغنية جديدة خلال وقت محدود.

دخل الضيوف الثلاثة الاستوديو دون أي تحضيرات مسبقة، للعمل سويًا على توليد فكرة موسيقية، كتابة كلمات، وتسجيل توزيع الأغنية داخل بيئة تفاعلية، في واحدة من الحلقات التي تعكس التنوع الموسيقي الذي يقدّمه الموسم السادس من البرنامج.

الحلقة تُعرض ضمن حلقات الموسم الذي يُبث كل يوم ثلاثاء، ويتبعها طرح الأغنية المصوّرة يوم الخميس من كل أسبوع، على قناة البرنامج عبر يوتيوب.

وتأتي هذه الحلقة بعد حلقة سابقة حقّق من خلالها عمرو مصطفى وزياد ظاظا نجاحًا لافتًا بأغنيتهم “بعتيني ليه”، التي تصدّرت قائمة تريند يوتيوب لمدّة أيام متواصلة، مما يعكس تفاعل الجمهور مع التجارب الموسيقية غير التقليدية التي يقدّمها البرنامج.

برنامج “مزيكا صالونات” يواصل استضافة أسماء متنوعة من المشهد الموسيقي، في محاولة لتوسيع حدود التعاون بين الفنّانين، وإنتاج موسيقى بطريقة جديدة ومثيرة للجمهور.