16700 جنيه.. تفاصيل زيادة الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني

يبحث المواطنون عن رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتبارا من 1 يناير 2026، والذي سيتم تطبيقة بداية العام الجديد.

رفع الاشتراك التأميني

في إطار توجه الدولة نحو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتعزيز العدالة التأمينية، تواصل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تنفيذ خطتها لرفع قيم المعاشات بصورة سنوية بما يتماشى مع قدراتها المالية، وذلك في إطار تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني



أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتبارا من 1 يناير 2026، حيث يرتفع الحد الأدنى من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، ويزيد الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه، في خطوة تستهدف ربط الأجر الفعلي للمؤمن عليه بقيمة مستحقاته التأمينية المستقبلية بما يسهم في تحسين مستوى المعاشات.

تصريحات رئيس هيئة التأمينات



أكد اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن تعديل حدود أجر الاشتراك يأتي تنفيذا لأحكام القانون، ويهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية للنظام التأميني وضمان حقوق المؤمن عليهم، بما ينعكس إيجابيا على قيمة المعاشات عند بلوغ سن التقاعد.

معاش

الحد الأدنى والأقصى للمعاش في 2026



أوضح رئيس الهيئة أن الحد الأدنى للمعاش للمحالين للتقاعد اعتبارا من يناير 2026 سيرتفع إلى 1755 جنيها بدلا من 1495 جنيها، بينما يصل الحد الأقصى للمعاش إلى 13360 جنيها مقارنة بـ11600 جنيه حاليا.

أشار عوض إلى أن خطة تحسين المعاشات أسفرت عن زيادات تدريجية خلال الفترة من 2019 وحتى 2026، حيث ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه إلى 1755 جنيها، كما زاد الحد الأقصى من 6480 جنيها إلى 13360 جنيها، بما يعكس حرص الدولة على دعم أصحاب المعاشات وتحسين مستوى معيشتهم.

طريقة الاستعلام عن المعاش



الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

اختيار الخدمات التأمينية.

الضغط على الاستعلام عن البيانات الأساسية لصاحب المعاش.

إدخال الرقم القومي.

الضغط على زر الاستعلام لتظهر البيانات الأساسية وقيمة المعاش المستحق.



يتزامن صرف معاشات شهر يناير 2026 مع بدء تطبيق قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، ضمن خطة الدولة لزيادة المعاشات تدريجيا وتحسين مستوى المعيشة لأصحاب المعاشات والمستحقين.

التأمين على الأجر الفعلي

أكدت الهيئة أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ألزم أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للمؤمن عليه، مع تحديد حد أدنى لأجر الاشتراك لبعض الفئات التي يصعب تحديد أجورها بدقة، مثل العمالة غير المنتظمة وعمال المقاولات والتشييد والبناء وعمال الزراعة.

معاش

تيسيرات لأصحاب الأعمال



في إطار التيسير على المنشآت التي يزيد عدد المؤمن عليهم بها عن 100 مؤمن عليه، أتاحت الهيئة تقديم استمارات تعديل الأجور من خلال وسيط إلكتروني مثل فلاش ميموري أو اسطوانة مدمجة، تتضمن بيانات المؤمن عليهم وتعديلات الأجور، ويتم تسليمها إلى مكتب التأمينات المختص.

موعد صرف معاشات يناير 2026



يترقب نحو 11.5 مليون من أصحاب المعاشات والمستحقين موعد صرف معاشات شهر يناير 2026، والتي تصرف بالقيم الجديدة بعد تطبيق زيادة 15% التي أقرتها الدولة في يوليو الماضي، حيث يبدأ الصرف رسميا اعتبارا من يوم 1 يناير 2026.

معاش

أماكن صرف معاشات يناير 2026



وفرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عدة منافذ لصرف المعاشات لتجنب التكدس، وتشمل مكاتب البريد المصري، منافذ شركة فوري، المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة، ماكينات الصراف الآلي، وفروع البنوك المختلفة.

الاستعلام عن معاشات يناير 2026



أتاحت الهيئة خدمة الاستعلام عن قيمة المعاش إلكترونيا باستخدام الرقم القومي فقط عبر موقعها الرسمي، في إطار التوسع في تقديم الخدمات الرقمية وتيسير حصول أصحاب المعاشات على بياناتهم.

تفاصيل زيادة أجر الاشتراك التأميني



يرتفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه.

يرتفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه.