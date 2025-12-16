أمن سوهاج يعيد حقيبة مفقودة لسيدة داخل سيارة أجرة

في إطار جهود وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما يتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج في إعادة حقيبة يد مفقودة لسيدة، وذلك عقب رصد منشور يتضمن استغاثتها بعد فقدان حقيبتها وبداخلها متعلقاتها الشخصية داخل سيارة أجرة بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تابعت الأجهزة الأمنية منشورًا تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تضمن استغاثة سيدة أفادت خلالها بفقدان حقيبة يدها أثناء استقلالها سيارة “أجرة”، وناشدت من يعثر عليها سرعة إعادتها نظرًا لاحتوائها على متعلقات شخصية هامة.

وعلى الفور، تم فحص ما ورد بالمنشور، وتبين عدم ورود أية بلاغات رسمية في هذا الشأن، إلا أن ذلك لم يمنع الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة والوصول إلى الحقيبة المفقودة.

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات، أمكن تحديد السيارة المشار إليها، وتبين أنها “سارية التراخيص”، كما تم ضبط قائدها، وهو سائق مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج، وبمواجهته، قرر بعثوره على حقيبة اليد داخل السيارة عقب نزول السيدة، إلا أنه لم يتمكن من التوصل إلى مالكتها أو وسيلة للتواصل معها.

وقام السائق بتسليم الحقيبة طواعية، وبفحصها تبين وجود كافة المتعلقات الشخصية بداخلها دون حدوث أي تلفيات أو فقدان لمحتوياتها، الأمر الذي يعكس حسن نية قائد السيارة.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، كما تم التواصل مع السيدة صاحبة الحقيبة لإعادتها إليها، وسط إشادة بتعامل الأجهزة الأمنية السريع والإنساني مع الاستغاثات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في رصد ومتابعة ما يُنشر عبر المنصات المختلفة، والتعامل الجاد مع شكاوى واستغاثات المواطنين، في إطار حرصها الدائم على تحقيق الأمن وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين.