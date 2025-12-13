قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منخفض جوي جديد.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين
عبلة كامل تثمّن قرار الرئيس السيسي بعلاج الفنانين: لفتة إنسانية وحنونة
لغاية ما أقابل وجه كريم | أول تسجيل صوتي من عبلة كامل بعد أزمتها الصحية
وزير الصحة: المنتشر في مصر فيروس الإنفلونزا ولدينا زيادة في معدلات الإصابة
أحمد موسى عن استهداف قوة أمريكية بسوريا : ترامب هيجيب عاليها واطيها
وزير الصحة: مستشفى العاصمة بها أحدث قسطرة قلب ومخ على مستوى العالم
روسيا: إجراءاتنا الانتقامية على تجميد الاتحاد الأوروبي أصولنا ستُتخذ قريباً
النائب العام يستقبل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمقر مكتبه
وظائف خالية بإعلان وزارة العمل.. قدم الآن
ترامب ينعي الضحايا الأمريكان في حادث سوريا.. و يهدد: سيكون هناك رد على داعش
الشيخ حسن عبد النبي: المتسابق نطق الإدغام بدون غنة خطأ.. فيديو
موعد افتتاح حديقة حيوان الجيزة بعد التطوير وتحويلها لوجهة عالمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة سوهاج تحصد المركز الخامس على مستوى الجمهورية في مبادرة دعم صحة المرأة

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج
أ ش أ

أكد الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج أن المديرية حققت إنجازًا جديدًا باحتلالها المركز الخامس على مستوى الجمهورية في تقديم خدمات مبادرة دعم صحة المرأة، إحدى المبادرات الرئاسية المعنية بصحة المرأة المصرية، وذلك في إطار الجهود المتواصلة للارتقاء بالمنظومة الصحية بالمحافظة.
وأوضح دويدار ، في تصريحات مساء اليوم ، أن هذا التقدم يعكس العمل الجاد لفرق المبادرات الرئاسية بالمديرية، وما يشهده القطاع الصحي من تطوير شامل أسهم في تحسين جودة الخدمات واتساع نطاق وصولها للمواطنين بمختلف القرى والمراكز، لافتاً إلى أن مبادرة دعم صحة المرأة تقدم حزمة متكاملة من الخدمات الطبية، تشمل الكشف المبكر عن الأورام السرطانية والأمراض غير السارية، بما يسهم في الحفاظ على صحة المرأة ورفع معدلات الإكتشاف المبكر وتقليل نسب المضاعفات.
وأشار إلى أن هذا الإنجاز يأتي تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وبدعم من اللواء دكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج، مؤكدًا حرص القيادة التنفيذية على توسيع مظلة المبادرات الرئاسية لتشمل جميع أنحاء المحافظة.
وأكد دويدار أن المبادرات الرئاسية تمثل نقلة نوعية في تاريخ المنظومة الصحية المصرية، لما قدمته من خدمات صحية لملايين المواطنين، ودورها في ترسيخ مفهوم الرعاية الصحية الشاملة ودعم الفئات الأولى بالرعاية.
وفي سياق متصل، أعلن وكيل وزارة الصحة بسوهاج، عن تنظيم ثلاث قوافل طبية مجانية بقرى كوم بدر والشهداء والزارة بمركزي طهطا والمنشاة، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لدعم الخدمات الصحية بالقرى الأكثر احتياجًا، لافتاً إلى أن قافلة قرية «كوم بدر» تعقد يومي 17 و18 ديسمبر الجاري، وقافلة قرية «الشهداء» يومي 24 و25 ديسمبر، على أن تختتم القوافل بقافلة قرية «الزارة» يومي 27 و28 من الشهر نفسه.
وأشار إلى أن القوافل تشهد إقبالًا واسعًا لما تقدمه من خدمات علاجية مجانية في مختلف التخصصات، مؤكداً أن المديرية مستمرة في تنفيذ القوافل الطبية تباعًا خلال الفترة المقبلة، بما يضمن الوصول بالخدمة الصحية إلى المواطن في موقعه، وتحقيق العدالة الصحية بين جميع القرى والمراكز، والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة لأبناء محافظة سوهاج.

وكيل وزارة الصحة بسوهاج الصحة المركز الخامس على مستوى الجمهورية مبادرة دعم صحة المرأة دعم صحة المرأة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز

قناة مفتوحة .. شاهد مباراة بيراميدز وفلامنجو البرازيلي في بطولة كأس القارات للأندية

إجازة

بشرى سارة للموظفين في يناير 2026.. ماذا يحدث؟

انستاباي

رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الأخير بشأن الفائدة

مرتبات

خلال أيام .. خبر مفرح من الحكومة للمواطنين | تفاصيل

رئيس الوزراء

مدبولي يستجيب لطلب مواطن يريد العودة لعمله في القليوبية

الأنفلونزا

عوض تاج الدين: الفيروس المنتشر حاليا هو الإنفلونزا الموسمية

أسعار الدواجن

انخفاض ملحوظ .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

صلاح

دخول صلاح .. ليفربول يتقدم بهدف على برايتون في الدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

شقيق محمد صلاح

شقيق محمد صلاح يعمل موظفًا في بنك ويجذب الزوار بحبهم لـ الأسطورة

أسرار ياسمين عبدالعزيز

لو هتجوز تاني مش هقول .. ياسمين عبد العزيز تكشف أسرارا عن حياتها

جريمة عروس المنوفية

جريمة عروس المنوفية .. خالتها تفجر مفاجآت غير محسوبة

بالصور

طريقة عمل ميني باتيه بالجبنة وحبة البركة.. للإفطار أو العشاء

طريقة عمل ميني باتية بالجبنة وحبة البركه
طريقة عمل ميني باتية بالجبنة وحبة البركه
طريقة عمل ميني باتية بالجبنة وحبة البركه

بعد مسلسل دينا الشربيني.. علامات تؤكد أن كليتك في خطر

دينا الشربيني
دينا الشربيني
دينا الشربيني

هل تعلمين ما يزيد من ظهور حب الشباب؟ اكتشفي العوامل المؤثرة

عوامل تزيد من ظهور حب الشباب
عوامل تزيد من ظهور حب الشباب
عوامل تزيد من ظهور حب الشباب

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

عبلة كامل

لغاية ما أقابل وجه كريم | أول تسجيل صوتي من عبلة كامل بعد أزمتها الصحية

مصطفى كامل

مصطفى كامل يطرح أحدث أغانيه بعنوان هما كده من كلماته

سعد الصغير مع صديق اسماعيل الليثي

كان تعبان .. صديق إسماعيل الليثى يروي تفاصيل حادث وفاته في لقاء مؤثر مع سعد الصغير

أحمد راتب

في ذكرى وفاته.. لمياء أحمد راتب: بصمة والدي دخلت كل بيت وخلت الناس تحبه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المناظرة الكبري

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

المزيد