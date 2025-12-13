صحة سوهاج تحصد المركز الخامس على مستوى الجمهورية في مبادرة دعم صحة المرأة

أكد الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج أن المديرية حققت إنجازًا جديدًا باحتلالها المركز الخامس على مستوى الجمهورية في تقديم خدمات مبادرة دعم صحة المرأة، إحدى المبادرات الرئاسية المعنية بصحة المرأة المصرية، وذلك في إطار الجهود المتواصلة للارتقاء بالمنظومة الصحية بالمحافظة.

وأوضح دويدار ، في تصريحات مساء اليوم ، أن هذا التقدم يعكس العمل الجاد لفرق المبادرات الرئاسية بالمديرية، وما يشهده القطاع الصحي من تطوير شامل أسهم في تحسين جودة الخدمات واتساع نطاق وصولها للمواطنين بمختلف القرى والمراكز، لافتاً إلى أن مبادرة دعم صحة المرأة تقدم حزمة متكاملة من الخدمات الطبية، تشمل الكشف المبكر عن الأورام السرطانية والأمراض غير السارية، بما يسهم في الحفاظ على صحة المرأة ورفع معدلات الإكتشاف المبكر وتقليل نسب المضاعفات.

وأشار إلى أن هذا الإنجاز يأتي تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وبدعم من اللواء دكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج، مؤكدًا حرص القيادة التنفيذية على توسيع مظلة المبادرات الرئاسية لتشمل جميع أنحاء المحافظة.

وأكد دويدار أن المبادرات الرئاسية تمثل نقلة نوعية في تاريخ المنظومة الصحية المصرية، لما قدمته من خدمات صحية لملايين المواطنين، ودورها في ترسيخ مفهوم الرعاية الصحية الشاملة ودعم الفئات الأولى بالرعاية.

وفي سياق متصل، أعلن وكيل وزارة الصحة بسوهاج، عن تنظيم ثلاث قوافل طبية مجانية بقرى كوم بدر والشهداء والزارة بمركزي طهطا والمنشاة، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لدعم الخدمات الصحية بالقرى الأكثر احتياجًا، لافتاً إلى أن قافلة قرية «كوم بدر» تعقد يومي 17 و18 ديسمبر الجاري، وقافلة قرية «الشهداء» يومي 24 و25 ديسمبر، على أن تختتم القوافل بقافلة قرية «الزارة» يومي 27 و28 من الشهر نفسه.

وأشار إلى أن القوافل تشهد إقبالًا واسعًا لما تقدمه من خدمات علاجية مجانية في مختلف التخصصات، مؤكداً أن المديرية مستمرة في تنفيذ القوافل الطبية تباعًا خلال الفترة المقبلة، بما يضمن الوصول بالخدمة الصحية إلى المواطن في موقعه، وتحقيق العدالة الصحية بين جميع القرى والمراكز، والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة لأبناء محافظة سوهاج.