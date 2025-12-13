يعد الهجوم عليه بسبب فيديو محمد صلاح.. أحمد السقا: صعبت عليا نفسي

عبر الفنان أحمد السقا عن حزنه لما تعرض له من هجوم شديد عقب الفيديو الذي أعلن فيه دعمه للنجم محمد صلاح ومناشدة إدارة ليفربول لحل مشكلة صلاح.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب خلال برنامج الحكاية: لقيت الرياضة دخلت في الدين والسياسة .. وطبعا خدتني الجلالة وعز الدين أيبك اللي جوايا طلع .. عملت فيديو أدعم فيه ابننا محمد صلاح، ووجهت رسالة بالإنجليزية يمكن يكون خاني التعبير، لكن كلمة كوتش صحيحة وعندهم محمد صلاح جوا الملعب كوتش.

وتابع السقا: اللي قولته بالإنجليزي قعد 55 دقيقة مش انا اللي مسحته. واستخدمت كلمة ميجا استار لأن عندهم كدا وبنتقدم عندهم برا كده.

واستطرد السقا: أنا يتعمل معايا كده ليه .. صعبت عليه نفسي 6 ساعات الواحد اتنشر عرضه، يتعمل معايا كده ليه ماشي أنا مش ميجا ستار ولا حاجة، وأقل من أقل أي حد في العالم، الناس طلعت توجهلي إهانة ليه ؟ .. أقل إهانة عقابها 3 سنين سجن، وقسما بالله ما هقدم بلاغات ولا هاذي حد، وأنا مسامح.