بعد ظرف صحي لمتسابق .. الطفل عبدالله يتأهل للمرحلة التالية من دولة التلاوة

تأهل الطفل عبدالله عبد الموجود، إلى المرحلة التالية من برنامج دولة التلاوة، عائدا من مغادرة للمسابقة في البداية بعدما اعتذر أحد المتسابقين لظروف صحية.

وتأهل عبدالله عبد الموجود، إلى المرحلة التالية من دولة التلاوة، بعد نهاية حلقة اليوم من البرنامج، بصحبة كلا من: محمود السيد عبدالله، مهنا ربيع عبد المنعم، محمد سامي عبد محفوظ.

وشارك المتسابق الصغير عبدالله، في حلقة اليوم من برنامج دولة التلاوة، حيث قرأ آيات من القرآن الكريم.

وبعد الانتهاء من القراءة، علق الشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف، على التلاوة، قائلا: الواد ده ما شاء الله قراءته جيدة أفضل عشرين مرة من المرة اللي فاتت".

وقال القارئ الشيخ طه النعماني: عبدالله عنده تطور غريب في الأداء والأحكام والنفس الطويل في هذا السن الصغير.

وأضاف الدكتور طه عبد الوهاب، خبير المقامات الصوتية، أن الطفل عبدالله، عنيد لأنه مر بتجربة صعبة وغادر البرنامج وفجأة تجدد الأمل وظل متمسك بهذا الأمل، وقدم تلاوة رائعة وشكل في المقامات والمساحة الصوتية "أحسنت يا عبدالله وأنا في سنك مكنتش أقدر أعمل كده".