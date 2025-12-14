شاهد .. تدريبات منتخب مصر استعدادًا لمباراة نيجيريا الودية قبل أمم إفريقيا |صور

شارك الإعلامي أحمد عبد الباسط لقطات من تدريبات منتخب مصر استعدادًا لمباراة نيجيريا الودية قبل أمم إفريقيا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

وخاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن تدريبه الأخير بمركز المنتخبات الوطنية على أن يخوض تدريباته اليوم الأحد باستاد القاهرة في إطار الاستعداد لمباراة نيجيريا الودية المقرر لها 16 ديسمبر الجاري في إطار الاستعداد لكأس الأمم الإفريقية 2025 المقرّر إقامتها بالمغرب.

وشهد مران منتخب مصر تدريبات بدنية ثم جمل فنية وتقسيمة في نهاية المران.

وحضر مران المنتخب محمد أبو حسين عضو المجلس والدكتور مصطفي عزام الأمين العام لاتحاد الكرة.