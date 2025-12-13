لقطات من المران الأخير لـ منتخب مصر.. صور

شارك الإعلامي أحمد شوبير لقطات من المران الأخير لـ منتخب مصر .

لقطات من المران الأخير لـ منتخب مصر

وكتب شوبير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" منتخب مصر يخوض مرانه الأخير بمركز المنتخبات الوطنية ويتدرب باستاد القاهرة غداً".

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن تدريبه الأخير بمركز المنتخبات الوطنية علي أن يخوض تدريباته غدا الأحد باستاد القاهرة في إطار الاستعداد لمباراة نيجيريا الودية المقرر لها 16 ديسمبر الجاري في إطار الاستعداد لكأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر إقامتها بالمغرب.

شهد مران منتخب مصر تدريبات بدنية ثم جمل فنية وتقسيمة في نهاية المران.

حضر مران المنتخب محمد أبو حسين عضو المجلس و الدكتور مصطفي عزام الأمين العام لاتحاد الكرة.