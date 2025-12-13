قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جناية إجهاض | محامي عروس المنوفية ضحية زوجها يكشف مفاجآت صادمة
بعد مسلسل دينا الشربيني .. احترس هذه الأشياء تسبب الفشل الكلوي
10مشروعات جديدة لتحديث منظومة التحول الرقمي بالنيابة العامة
وزير الصحة: الدولة المصرية لديها نهج بضرورة تطوير الخدمات الطبية بالمحافظات
فيروس جديد والوضع حرج .. نجل جليلة محمود يكشف تفاصيل حالتها الصحية | خاص
بعد ظرف صحي لمتسابق .. الطفل عبدالله يتأهل للمرحلة التالية من دولة التلاوة
يعد الهجوم عليه بسبب فيديو محمد صلاح.. أحمد السقا: صعبت عليا نفسي
تايمز أوف إسرائيل: الرئيس السيسي لا يعتزم عقد لقاء مع نتنياهو
فيفا يرشّح المصرية شاهندة المغربي للتحكيم في كأس العالم للسيدات بالبرازيل
تفصلنا 8 أيام ..الشتاء يبدأ رسميا في 21 ديسمبر
لميس الحديدي عن محمد صلاح : الملك نزل غيّر المباراة .. ورسالة دعم قوية للمنتخب
الزمالك يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة حرس الحدود في كأس عاصمة مصر
رياضة

لقطات من المران الأخير لـ منتخب مصر.. صور

باسنتي ناجي

شارك الإعلامي أحمد شوبير لقطات من المران الأخير لـ منتخب مصر .

لقطات من المران الأخير لـ منتخب مصر 

وكتب شوبير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" منتخب مصر يخوض مرانه الأخير بمركز المنتخبات الوطنية ويتدرب باستاد القاهرة غداً".

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن تدريبه الأخير بمركز المنتخبات الوطنية علي أن يخوض تدريباته غدا الأحد باستاد القاهرة في إطار الاستعداد لمباراة نيجيريا الودية المقرر لها 16 ديسمبر الجاري في إطار الاستعداد لكأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر إقامتها بالمغرب.

شهد مران منتخب مصر تدريبات بدنية ثم جمل فنية وتقسيمة في نهاية المران.

حضر مران المنتخب محمد أبو حسين عضو المجلس و الدكتور مصطفي عزام الأمين العام لاتحاد الكرة.

بالصور| انهيار جزئي لـ 8 منازل بفرية جريس في المنوفية والأهالي يستغيثون

طريقة عمل ميني باتيه بالجبنة وحبة البركة.. للإفطار أو العشاء

بعد مسلسل دينا الشربيني.. علامات تؤكد أن كليتك في خطر

هل تعلمين ما يزيد من ظهور حب الشباب؟ اكتشفي العوامل المؤثرة

