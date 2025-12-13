إبراهيم حسن يشيد بإمكانات مركز المنتخبات الوطنية.. معسكر مثالي للاعبين



أشاد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم بالإمكانات الخاصة بمركز المنتخبات الوطنية، بالسادس من أكتوبر، واصفاً المعسكر الحالي بالمثالي للاعبين، لأنه يحتوي على جميع المتطلبات الخاصة، من ملاعب جيدة، خاصة أن المشروع يضم ٣ ملاعب وصالات جيم وغرف إقامة ومطاعم.

وأضاف حسن أن توفير اتحاد الكرة لمركز المنتخبات الوطنية، فرصة أيضاً لمنتخبات الناشئين لمتابعة تدريبات المنتخب الأول وحافز كبير لهم للتواجد في يوم ما بمعسكر المنتخب.

كما أكد إبراهيم حسن أن مركز المنتخبات الوطنية يوفر الملايين على اتحاد الكرة، خاصة أن المعسكرات في الوقت السابق، سواء للمنتخب الأول أو الناشئين، كانت تكلف الكثير من إقامة في فنادق وتأجير ملاعب ووسائل نقل، إلى جانب توفير الوقت والجهد على المنتخبات.