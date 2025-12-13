قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاجأة في تشكيل ليفربول أمام برايتون.. ما موقف محمد صلاح؟
موعد مباراة بيراميدز وفلامنجو في الإنتركونتننتال والقنوات الناقلة
ما حكم من نسى الاغتسال قبل دخول مكة المكرمة؟.. علي جمعة يجيب
سعر الجنيه الذهب فى مصر اليوم السبت 13 ديسمبر 2025
رئيس الوزراء يشهد فعالية الإعلان عن إنشاء مركز التجارة الأفريقي
كذب وافتراء.. عاطف إمام : لم أطلب الحصول على 5 كيلو لحمة من نقيب الموسيقيين.. خاص
معاناة بلا نهاية.. الشعب السوداني يعيش أعمق أزمة إنسانية
سكك حديد مصر تواصل نقل الأشقاء السودانيين ضمن مشروع العودة الطوعية| صور
مواعيد مباريات اليوم السبت 13 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة
مفتي الجمهورية: الجهل والأمية الرقمية والدينية أخطر تحديات تواجه المجتمعات
مجموعة مصر .. تعرف على قوائم المجموعة الثانية فى أمم إفريقيا
5 كيلو لحمة..نقابة الموسيقيين: قرار شطب الموسيقار عاطف إمام قانوني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزير الرياضة يشهد اليوم ختام بطولة الأندية لكرة القدم الإلكترونية

وزير الرياضة
وزير الرياضة

يشهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم السبت، فعاليات ختام بطولة الأندية لكرة القدم الإلكترونية، والتي تقام في الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، وسط حضور كبير من المشاركين والمتابعين.


تأتي البطولة بتنظيم من الاتحاد المصري للرياضات الإلكترونية ، وبرعاية وزارة الشباب والرياضة، في خطوة تهدف إلى تعزيز انتشار الرياضات الإلكترونية بين الشباب، وتوسيع قاعدة الممارسين، واكتشاف المواهب الواعدة في هذا القطاع المتنامي.


يشارك في البطولة 20 ناديًا من أبرز الأندية المصرية، من بينها الزمالك، الجزيرة، الصيد، الزهور، وادي دجلة، سبورتنج، 6 أكتوبر، الشيخ زايد، الإعلاميين، البطل الأوليمبي، جزيرة الورد، القطامية، المصرية للاتصالات، سيتي كلوب، بورتو، الحوار، نادي النادي، التوفيقية، نادي ريو، ونادي العبد.

3000 لاعب في التصفيات و8 ممثلين لكل نادٍ في النهائيات
شهدت البطولة مشاركة واسعة من الشباب، حيث خاض أكثر من 3 آلاف لاعب التصفيات التي أقيمت في الفترة من 1 يوليو حتى 30 أكتوبر الماضيين، وتم تصعيد 8 لاعبين من كل نادٍ للمنافسة في النهائيات بالصالة المغطاة لاستاد القاهرة.


أكد وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، أن البطولة تمثل دعمًا كبيرًا للشباب، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على إتاحة جميع أشكال الرياضات أمامهم، بما يتناسب مع اهتماماتهم المتطورة.


وأوضح أن الألعاب الإلكترونية أصبحت وسيلة فعّالة لاستثمار وقت الفراغ، وفتح مجالات جديدة للعمل والإبداع أمام الشباب في مصر.

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بطولة الأندية لكرة القدم الإلكترونية الصالة المغطاة باستاد القاهرة ستاد القاهرة الدولي الاتحاد المصري للرياضات الإلكترونية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد السقا

أول تعليق لـ أحمد السقا بعد حذف فيديو دعم محمد صلاح من إنستجرام والفيس

محمد صلاح

«لم أقل هذا من قبل».. سلوت يفتح ملف أزمة محمد صلاح في ليفربول

بيراميدز

الليلة.. بيراميدز على موعد مع التاريخ بمواجهة فلامنجو البرازيلي بكأس القارات

رئيس الوزراء

مدبولي يستجيب لطلب مواطن يريد العودة لعمله في القليوبية

كأس العرب

4 منتخبات تتأهل .. مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العرب

كيف تتساقط ذنوبك

كيف تتساقط ذنوبك كأوراق الشجر؟.. بـ4 أذكار قبل وبعد أذان الفجر

أرشيفية

لو معاك شهادة بقيمة 300 ألف جنيه.. اعرف حكم الزكاة على أموالك

أسعار الدواجن

انخفاض ملحوظ .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف: جئنا في خدمة أهلنا تأكيدًا لاستمرار العناية بهم بعد تغيير حياتهم كليًا بمشروع بشاير الخير

وزير الأوقاف: جئنا في خدمة أهلنا بعد تغيير حياتهم كليًا بمشروع بشاير الخير

الشيخ محمود شلتوت

في ذكرى وفاة محمود شلتوت.. أول من حمل لقب الإمام الأكبر وأحد شيوخ التجديد

القرآن الكريم

اعتقاد خاطئ عن آية "وأما بنعمة ربك فحدث"

بالصور

رغم شهرتها كمشروب منشّط.. لماذا يشعر بعض الأشخاص بالنعاس بعد شرب القهوة؟

أسباب الشعور بالنعاس بعد شرب القهوة
أسباب الشعور بالنعاس بعد شرب القهوة
أسباب الشعور بالنعاس بعد شرب القهوة

أغنى من البرتقال .. أبرز الفواكه الغنية بفيتامين C

الفواكه الغنية بفيتامين C
الفواكه الغنية بفيتامين C
الفواكه الغنية بفيتامين C

لا تتجاهلي الإشارات الأولى.. أعراض سرطان الثدي المبكرة والمتأخرة

أعراض سرطان الثدي
أعراض سرطان الثدي
أعراض سرطان الثدي

عضو هيئة تدريس بعلوم الزقازيق يشارك في اكتشاف علمي مهم لتغيير طرق تقييم أجنة أطفال الأنابيب

عضو هيئة التدريس
عضو هيئة التدريس
عضو هيئة التدريس

فيديو

شقيق محمد صلاح

شقيق محمد صلاح يعمل موظفًا في بنك ويجذب الزوار بحبهم لـ الأسطورة

حقيقة الذهب المغشوش

الذهب المغشوش .. رئيس الشعبة يوضح ويقدم نصائح للناس

صورة من الفيديو

شهادة العريس وصديقه والمصور| أسرار فيديو صلاة عروسين خلال سيشن هزّ السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المناظرة الكبري

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

المزيد