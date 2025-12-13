وفاة وزير التموين الأسبق أبو زيد محمد أبو زيد

نعت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، المهندس أبوزيد محمد أبوزيد وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق، الذي وافته المنية، بعد مسيرة وطنية حافلة بالعطاء والعمل العام.

وقد تولى الفقيد منصب وزير التموين والتجارة الداخلية في الفترة من أغسطس 2012 حتى يناير 2013، حيث قاد الوزارة خلال مرحلة مهمة، وأسهم في إدارة منظومة السلع الأساسية ودعم المواطنين، وكان الفقيد مثالاً للتفاني والخبرة المهنية العميقة، حيث كان أحد أبناء قطاع الصناعات الغذائية، وتدرج في مناصبه حتى تولى مسؤولية قيادة الوزارة.

وتتقدم الوزارة، قيادةً وعاملين، بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد وذويه، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.