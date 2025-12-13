قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

سعر الجنيه الذهب فى مصر اليوم السبت 13 ديسمبر 2025

ولاء عبد الكريم

حافظت أسعار الذهب اليوم السبت 13 ديسمبر 2025 على ارتفاعها بجميع الأعيرة، ليصعد سعر الجنيه الذهب نحو 156 جنيهًا، فيما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 لأعلى مستوياته، تأثرا بزيادة سعر المعدن الأصفر عالميا، وفقًا لآخر تحديث لشعبة الذهب والمجوهرات.


سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم
وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم السبت 13 ديسمبر 2025 نحو 6446 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 13 ديسمبر 2025، يسجل نحو 5640 جنيهًا.


سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم
أما سعر جرام الذهب عيار 18 يسجل اليوم السبت 13 ديسمبر 2025 نحو 4834 جنيهًا.


سجل سعر الجنيه الذهب 45120 جنيهًا خلال تداولات اليوم.


سعر أوقية الذهب اليوم

حقق سعر أوقية الذهب في بداية تداولات اليوم، نحو 4242 دولار.

وأكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أهمية الذهب كملاذٍ آمن ومخزن حقيقي للقيمة، خاصة في فترات الأزمات وتقلبات الأسواق.

وأوضح “سامي” أن الذهب يُقيم عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن تحديد سعره في السوق المصري يرتبط بشكل مباشر بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه.

وقال إن الاستثمار في صناديق الذهب يُعد وسيلة فعالة للتحوّط من انخفاض قيمة الجنيه، حيث يحتفظ المستثمر بسلعة تتفق الأسواق العالمية على مكانتها وقيمتها.

