وزير الشباب والرياضة يثمن جهود وكيل وزارة الجيزة في تطوير منظومة الاستثمار الرياضي

ثمّن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الجهود المبذولة من الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، وفريق العمل بقطاع الاستثمار بالمديرية، تقديرًا لدورهم في تطوير وتنفيذ منظومة الاستثمار الرياضي، بالتعاون مع الإدارة المركزية للتمويل والاستثمار بالوزارة، ولا سيما الاستثمار في الملاعب المفتوحة بمدينة 6 أكتوبر.

يأتي ذلك في إطار توجه الدولة وبدعم من القيادة السياسية لتعظيم الاستثمار في مختلف القطاعات، ورفع العبء عن كاهل الموازنة العامة، باعتبار الشراكة مع القطاع الخاص  بالاستثمار أحد المحاور الرئيسية لتحقيق الاستدامة المالية، وإعادة توجيه العوائد الاقتصادية لدعم المشروعات ، والتوسع في تقديم الخدمات المجتمعية، وتوفير فرص عمل للشباب.

ويُعد قطاع الشباب والرياضة من أبرز القطاعات الداعمة لهذا التوجه الوطني، حيث تولي الوزارة بقيادة الدكتور أشرف صبحي اهتمامًا بالغًا بتعظيم الاستفادة من المنشآت والملاعب، وتحويلها إلى أصول منتجة تسهم في تمويل الأنشطة والبرامج، وتطوير البنية التحتية بمراكز الشباب والأندية، مع الحفاظ على الدور الخدمي والرياضي لهذه المنشآت.

وشهدت الفترة خلال العام ونصف الماضيين تنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة، والتي أسهمت في تحقيق نتائج ملموسة؛

حيث تم تنفيذ مشروعات بقيمة إنشائية بلغت ما يقارب من مليار جنيه من خارج ميزانية الدولة، كما حققت عوائد مالية بلغت 889,219 مليون جنيه.

ومن أبرز المشروعات المنفذة:

أولاً: بالأندية

نادي الشيخ زايد: إنشاء مول تجاري ومحلات تجارية.

نادي 6 أكتوبر: إنشاء 4 ملاعب بادل.

قطاع الملاعب المفتوحة: تحصيل مديونيات بمبالغ كبيرة، بالإضافة إلى العوائد الناتجة من:

ملعب الشيخ زايد، ملعب 309، ملعب 104.

ثانيًا: بمراكز الشباب

تنفيذ عدد من مشروعات الاستثمار بقطاع الشباب يشمل:

3 حمامات سباحة، 6 محلات تجارية، حديقة أطفال، 14 ملعبًا متنوعًا.

ويأتي هذا التقدير من وزير الشباب والرياضة دعمًا للنماذج الجادة والناجحة داخل المديريات، والتي نجحت في مجال الاستثمار بحق الانتفاع BOT بالشراكة مع القطاع الخاص.

وبدوره أشاد الدكتور محمود الصبروط بلجنة الاستثمار بقطاعي الشباب والرياضة بالمديرية على جهودهم المخلصة لإنجاح الاستثمار بالقطاعين ،

كما أكد على أن مديرية الشباب والرياضة بالجيزة ستشهد طفرة كبيرة في مجال الاستثمار خلال الفترة المقبلة، من بينها إنشاء مول تجاري جديد بنادي 6 أكتوبر، بالإضافة إلى التوسع في تنفيذ مشروعات استثمارية أخرى، بما يسهم في تعزيز موارد مراكز الشباب، وتطوير الأنشطة والخدمات المقدمة للنشء والشباب، مع توفير فرص العمل، وزيادة معدل ممارسة الرياضة لرفع اللياقة البدنية، وتوفير أماكن متعددة لممارستها بسهولة ويسر.

وأشار إلى أن هذه المشروعات لا تقتصر آثارها على الجانب الاقتصادي فحسب، بل تسهم أيضًا في تحسين الصحة العامة، وتشجيع الشباب للحد من السلوكيات السلبية.

كذلك توجه وكيل الوزارة بخالص شكره وتقديره لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على ثقته ودعمه المتواصل لجهود المديرية في الارتقاء بمنظومة الاستثمار.

