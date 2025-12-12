مليون جنيه شهريا.. أزمة جديدة تواجه الزمالك

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن أزمة جديدة تواجه نادي الزمالك.

وقال شوبير في تصريحات تليفزيونية: “إدارة الزمالك عايزة الفرقة ترجع تتمرن في النادي، بعد ما خلصوا الملعب وجددوه وصلحوه، وهناك اختلاف بين إدارة النادي وجون إدوارد المدير الرياضي بسبب تمسك الأخير بقراره”.

وأضاف: “إدارة الزمالك طلبت عودة الفريق، لإن التكاليف كتيرة جدًا وهو أمر صعب خزينه النادي استمرار الفريق في استاد الكلية الحربية، ولازم الفرقه تتمرن على ملعب النادي”.

وتابع: “الزمالك بيدفع أكتر من مليون جنيه شهريًا إيجار الملاعب للتدريب، هنشوف هل سيصلوا لاتفاق أم لا؟”.